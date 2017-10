Niki Ashton est catégorique : le NPD a perdu ses repères et doit retrouver le droit chemin en effectuant un solide virage à gauche. La Manitobaine est contre les pipelines, pour la gratuité scolaire à l’université et elle veut imposer davantage les entreprises. Apôtre de la justice sociale, Mme Ashton mène une campagne contre les élites et les puissants. Son ton populiste rappelle d’ailleurs celui du sénateur démocrate américain Bernie Sanders, pour qui elle a d’ailleurs milité.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres candidats ?

Dès le début de la campagne, j’ai proposé une vision clairement progressiste et audacieuse pour combattre les inégalités croissantes et les changements climatiques. Notre parti et le pays sont à la croisée des chemins. Le parti s’est éloigné de ses principes fondateurs, de ses militants et des mouvements sociaux. Nous devons reconstruire ces ponts.

Pourquoi et de quelle façon le NPD s’est-il éloigné de ses principes fondateurs, à votre avis ?

Lors de l’élection de 2015, nous avons mis de l’avant des propositions progressistes. Mais on a aussi pris des positions qui ne ressemblent pas au NPD, comme celle d’équilibrer le budget à tout prix. Nous avons donné la chance aux libéraux de nous doubler sur la gauche.

Nous avons échoué à mettre de l’avant une vision inspirante, positive et audacieuse. Ce qu’ont réussi à faire les libéraux. Et maintenant, on voit que le gouvernement Trudeau a rompu plusieurs de ses promesses progressistes, comme la réforme électorale.

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous, garder ses principes ou prendre le pouvoir ?

Je pense que les deux peuvent aller ensemble. Je suis du côté des travailleurs, de la classe ouvrière, des plus démunis. On a vu en Colombie-Britannique que le NPD a gagné le pouvoir en ayant un programme basé sur des principes progressistes. Et c’est quand on perd le focus sur nos principes qu’on a des déceptions, comme lors des élections de 2015.

On dit de votre discours qu’il est parfois populiste. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

Il faut reconnaître que le quotidien des Canadiens est de plus en plus sombre. Particulièrement pour ma génération, celle des milléniaux, qui est en train de vivre une inégalité qu’on n’a jamais vue dans notre pays. Normalement, chaque génération vit mieux par rapport à la précédente. Mais il est possible que ce ne soit pas le cas pour les jeunes d’aujourd’hui. C’est le résultat des privatisations, de l’austérité, de la déréglementation et des accords de libre-échange, qui ont contribué à la perte de bons emplois.

À votre avis, pourquoi la course à la direction du NPD a-t-elle été boudée au Québec ?

On a perdu beaucoup de députés au Québec lors de la dernière campagne électorale, ce qui rend le recrutement de membres plus difficile.

Pourquoi le NPD a-t-il été incapable de s’enraciner au Québec après la vague orange de 2011 ?

Lors de l’élection de 2015, nous n’avons pas proposé une vision qui touchait la réalité des Québécois. On a proposé un système de garderie subventionnée qui existe déjà au Québec. Un système d’assurance médicament qui existe aussi déjà au Québec.

On a raté l’occasion d’inspirer les Québécois. Le parti pourrait être plus sensible au caractère unique de la province.

Justement, sur le respect de la spécificité québécoise, quelle est votre position sur le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État ?

Je m’oppose à ce que qui ce soit décide de ce que peuvent porter les femmes. Mais je pense aussi que le Québec a le droit de créer ses propres lois.

Ce qui me préoccupe aussi, c’est que plusieurs médias anglophones en ont profité pour faire du Quebec bashing en laissant entendre que la province est discriminatoire. Mais le racisme et l’islamophobie existent partout au Canada.

Niki Ashton