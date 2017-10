Le Rouge et Or l'emporte 34-0 sur les Redmen

Un bon départ a suffi au Rouge et Or de l’Université Laval pour signer une victoire de 34-0 face aux Redmen de McGill dans un match disputé cet après-midi au PEPS devant 11 056 spectateurs.

La défensive du Rouge et Or a été intraitable. Elle a notamment réussi neuf sacs, dont 3,5 par Mathieu Betts. L’ailier défensif compte maintenant 25,5 sacs en carrière à un du record d’équipe de 26,5 détenu par Vincent Desloges depuis 2014.

Avec ce gain, le Rouge et Or porte à sa fiche à quatre gains et un revers alors que les Redmen présentent un dossier d’une victoire et quatre défaites.

Troisième quart

On a eu droit à un troisième quart bien tranquille où les deux défensives ont eu le meilleur. Les seuls points furent l’œuvre d’un sac de Mathieu Betts dans la zone des buts pour un touché de sûreté.

Première demie

Le Rouge et Or a complètement dominé la première demie. Les Redmen ont concédé des touchés de sûreté à leurs quatre premières possessions. Les touchés de Laval appartiennent à Étienne Moisan sur une passe de 30 verges et à Alexandre Savard sur une réception de dix verges. Moisan a complété la première demie avec cinq réceptions pour 92 verges.

David Côté et Dominic Lévesque ont complété le pointage avec chacun un simple. Côté a raté des placements de 37 et 32 verges au deuxième quart.

Le Rouge et Or a amassé 263 verges dans les 30 premières minutes comparativement à moins deux verges pour les Redmen qui n’ont réussi que trois premiers essais. Hugo Richard a complété 19 de ses 26 passes pour 227 verges. Son homologue Frédéric Paquette-Perrault a fait mouche six fois en 13 tentatives pour 50 verges.

À son premier départ en carrière en remplacement de Kevin McGee suspendu, le maraudeur Vincent Lévesque a réussi une interception. Il a réalisé un deuxième larcin, mais une punition pour contact illégal a annulé le jeu. Le plaqueur Samuel Maranda-Bizeau et l’ailier défensif ont réussi chacun 1,5 sac.