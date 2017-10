Les tortillas sous la loupe

Les tortillas permettent d’ajouter de la variété à nos lunchs. Elles s’intègrent aussi bien au petit-déjeuner qu’au souper. Parmi les choix proposés sur le marché, il est difficile de connaître les meilleures options. Voici mon banc d’essai.

Mon analyse

Considérant leur valeur ajoutée, seules les tortillas contenant des grains entiers ont fait l’objet du banc d’essai. Les valeurs nutritives ont été étudiées pour une portion d’une grande tortilla ou de deux petites (de 61 à 75 g).

10 tortillas ont été analysées. Elles apportent, par portion :

De 130 à 220 calories

De 1 à 5 g de gras (et de 0,2 à 1,5 g de gras saturés)

De 70 à 500 mg de sodium

De 2 à 6 g de fibres

De 0 à 2 g de sucres

De 5 à 8 g de protéines

Le meilleur choix

Le grand champion de notre banc d’essai est la tortilla au blé entier d’AZIM. Une portion contient 130 calories, 1 g de gras et aussi peu que 70 mg de sodium. La quantité de fibres et de protéines est aussi intéressante (3 et 5 g respectivement). Côté liste ­d’ingrédients, ce produit remporte aussi la palme avec la plus courte liste de notre banc d’essai. Un bonus : le produit est biologique.

Parmi les compromis...

Weight Watchers propose aussi sa version de tortillas de blé entier. Elles renferment 160 calories, 3 gras de gras (1 g de saturés), 300 mg de sodium, 4 g de fibres et 6 g de protéines. Bien que la valeur nutritive soit intéressante, sa longue liste ­d’ingrédients est décevante.

Les tortillas blé entier intégral à 100 % de Compliments ont une valeur nutritive intéressante avec 180 calories, 4,5 g de gras (dont 1 g de saturés), 5 g de fibres et 6 g de protéines. Avec 310 mg de sodium, elles sont moins salées que la moyenne. Un bémol toutefois : la liste d’ingrédients, l’une des plus longues de notre banc d’essai, contient beaucoup d’additifs, ce qui lui fait perdre des points.

Blé entier rime avec santé ?

Bien que les tortillas de blé entier soient plus nutritives que les régulières, la plupart sont riches en sodium. Elles sont également associées à une liste d’ingrédients fastidieuse contenant beaucoup d’additifs. On y trouve peu d’options intéressantes comparative­ment au pain de grains entiers.

Parmi les moins bonnes options...

Les Tortizzas offrent 180 calories, 5 g de gras (1 g de gras saturés) et 6 g de protéines. Avec 500 mg de sodium, elles sont les plus salées du banc d’essai et elles comptent parmi les moins riches en fibres (2 g). Bien qu’elles contiennent de la farine de blé entier, c’est la farine raffinée qui arrive en tête de liste des ingrédients. Elles contiennent aussi de l’huile de palme modifiée et de palmiste, des sources de mauvais gras, ainsi qu’une panoplie d’additifs.

Une tortilla de Menu bleu – le Choix du ­Président contient 180 calories, 4 g de gras (dont 1 g de gras ­saturés), 360 mg de sodium, 5 g de fibres et 6 g de protéines. Malgré une valeur nutritive assez intéressante, le produit contient de l’huile de palme et de palmiste modifiée, ici aussi, en 3e position.

Les tortillas de blé entier de Casa ­Mendosa renferment 200 calories, 5 g de gras (1,5 g de gras saturés), 370 mg de sodium, 4 g de fibres et 6 g de protéines. Le shortening d’huile de palme et de palmiste modifiée se retrouve en 3e position de la liste des ingrédients et lui vaut sa place parmi les moins bonnes options.

Le produit de POM 100 % grains entiers apporte 180 calories, 4,5 g de gras (1 g de saturés), 320 mg de sodium, 3 g de fibres et 5 g de protéines. Bien qu’il contienne des grains intéressants comme l’épeautre, l’amarante et le quinoa, il déçoit par sa liste d’ingrédients qui renferme beaucoup d’additifs.

Qu’en est-il des options sans gluten ?

Pour ceux qui souffrent de la maladie cœliaque, on trouve des options sans gluten sur le marché. Ces pro­duits sont intéressants pour leur faible teneur en gras et en sodium, mais aussi pour leur courte liste d’ingrédients. Dommage qu’ils contiennent moins de fibres et de protéines que nos choix aux grains entiers. Les tortillas au riz brun de Food for Life apportent 130 calories, 2,5 g de gras (0 g de gras saturés) et 160 mg de sodium. On les trouve dans la section des surgelés. Mejicano propose également sa version sans gluten au maïs. Une portion apporte 90 calories, 1 g de gras (dont 0,1 g de gras ­saturés) et 2 mg de sodium.

Tortillas aux légumes et aux fines herbes, une valeur ajoutée ?

Qu’ils soient aux tomates séchées ou aux épinards, ces tortillas sont fabriquées à partir de farine blanche et leur teneur en fibres et en protéines est beaucoup moins intéressante que les versions au blé entier. Il n’y a aucune valeur ajoutée à choisir ces tortillas, si ce n’est que pour le goût.

Merci à Lisa Marie Gaudreault, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration