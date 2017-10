Nadia Comaneci invite les Québécois au Stade olympique

Les Championnats du monde de gymnastique artistique s’ouvriront à Montréal, lundi, et la porte-parole Nadia Comaneci est déjà en ville pour assister à l’événement.

«Revenir à Montréal pour vivre ces Championnats du monde est un moment fort pour moi, a-t-elle indiqué, dimanche. L’attachement que j’ai pour cette ville et ma passion pour la gymnastique me feront certainement vivre de grands moments. J’invite tout le monde à venir au Stade olympique pour assister à ces épreuves spectaculaires. Je remercie et félicite le comité organisateur et ses 500 bénévoles pour s’être investis dans cette organisation, qui connaîtra certainement un grand succès.»

Pour la tenue des compétitions, du 2 au 8 octobre, le Stade olympique sera configuré sous forme d’un amphithéâtre, avec une capacité d’accueil de 10 000 spectateurs par séance. La communauté gymnique canadienne se réjouit de la tenue d’un tel événement et bénéficiera concrètement de ces compétitions puisque les engins de gymnastique utilisés durant la compétition seront légués aux clubs de gymnastique artistique de Montréal.

Parmi les athlètes canadiens qui prendront part aux compétitions, les Québécois Thierry Pellerin et René Cournoyer mettront notamment leurs talents à l’œuvre au cheval d’arçons et aux exercices au sol.