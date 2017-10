Parents anxieux en mode attente

Les parents d’athlètes olympiques vivent eux aussi une forme de stress à l’approche des Jeux. Bien entendu, ils souhaitent de tout cœur que leur fils ou leur fille soit en mesure d’atteindre ses objectifs.

Mais à quatre mois et demi des Jeux de PyeongChang, les parents ont une source d’inquiétude autre que celle des résultats qu’obtiendra leur enfant. On peut même parler d’un niveau d’anxiété bien particulier.

Ces Jeux olympiques présentés en Corée du Sud seront-ils sécuritaires malgré le climat de tension qui s’envenime entre les États-Unis et la Corée du Nord depuis quelques mois ?

Le Journal de Montréal a posé la question aux parents de Mikaël Kingsbury et des sœurs Justine, Chloé et Maxime Dufour-Lapointe.

Julie Thibaudeau et Robert Kingsbury avouent qu’ils n’aiment pas du tout ce qu’ils entendent, voient et lisent au sujet d’un possible conflit armé entre ces deux nations.

« Je n’ai pas encore acheté mon billet d’avion pour PyeongChang, mais quand je le ferai, je prendrai soin d’y inclure une assurance annulation ! » a confié la mère du meilleur skieur de bosses de la planète au cours des derniers jours.

Inquiétude

Kingsbury sera le grand favori pour mettre la main sur la médaille d’or à Pyeongchang, lui qui avait terminé deuxiè­me derrière Alexandre Bilodeau en 2014 aux Jeux de Sotchi et qui a imposé sa domination sur la scène mondiale depuis.

« Bien sûr que nous sommes inquiets et anxieux, mon mari et moi, de voir comment la situation politique évoluera au cours des prochains mois, a ajouté Julie Thibaudeau. On suit l’actualité et on s’en remettra à la décision du Comité olympique canadien.

« Mikaël se concentre sur sa préparation en vue de la prochaine saison. Il est déjà en mode olympique, ne négligeant aucun détail à l’entraînement. Il préfère ne pas penser à ces histoires d’affrontement entre les États-Unis et la Corée du Nord qui pourraient venir chambarder le déroulement des Jeux. Heureusement, il reste encore du temps pour que les esprits se calment. »

Des Jeux olympiques ont déjà été annulés par le passé. Et on se souvient qu’en 1980, les athlètes canadiens avaient été privés d’une participation aux Jeux de Moscou parce que le pays avait choisi d’appuyer les Américains, qui protestaient contre l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique. Une cinquantaine de nations avaient participé à ce boycottage.

Des athlètes en otage ?

Pierre Harvey, le père d’Alex, un sérieux espoir pour une récolte de médailles en ski de fond, a été l’un de ces athlètes canadiens victimes du boycott en 1980. Il a toujours eu sur le cœur cette décision prise par les autorités canadiennes au détriment des athlètes, même s’il a pris part aux Jeux olympiques de 1976, de 1984 et de 1988.

« Ce serait très désolant si on en arrivait à ça, a commenté la mère de Mikaël Kingsbury. Encore une fois, ce sont les athlètes qui seraient pris en otage et qui paieraient un très gros prix après quatre ans d’efforts.

« On réalise qu’il existe une possibilité que les Jeux soient annulés si les Nord-Coréens devaient déclencher une guerre et on ne peut s’empêcher de penser à ce scénario. Ça dépasse tout entendement. Mais notre fils vaut plus que tout l’or du monde. On ne voudrait surtout pas que sa vie soit en danger. »

À la grâce de Dieu

Johanne Dufour et Yves Lapointe suivent eux aussi l’actualité de près. On se souvient que deux de leurs trois filles ont récolté des médailles aux derniers Jeux olympiques dans l’épreuve des bosses, Justine terminant première devant Chloé. Maxime avait quant à elle pris le 12e rang.

« On essaie de ne pas trop y penser, a commenté Johanne Dufour. C’est hors de notre contrôle. Comme le dit l’expression, on traversera la rivière une fois qu’on sera rendu au pont. J’étais réticente à l’idée de me rendre à Sotchi, mais une fois sur place, je ne m’étais jamais sentie autant en sécurité. »

La maman entend bien faire le voyage jusqu’à PyeongChang afin d’être présente avec ses filles.

« J’ai déjà mon billet d’avion et on verra bien ce qu’il se passera dans les prochains mois. C’est à la grâce de Dieu. Si jamais les dirigeants du CIO jugent que la sécurité des athlètes est en danger à Pyeongchang en raison de la proximité de la frontière de la Corée du Nord, il faudra suivre leurs recommandations, même si c’est à contrecœur.

« C’est sûr que mes filles seraient très déçues dans le cas d’une annulation des Jeux, mais elles auraient au moins eu la consolation d’avoir marqué l’imaginaire à Sotchi. Elles seront fin prêtes pour les Jeux de PyeongChang. Dans la famille, on essaie toujours de rester zen. »