Photos souvenirs: Marc-André Grondi

Avant C.R.A.Z.Y.

Photo d'archives

Avant l’immense popularité que lui apporta son personnage dans le film C.R.A.Z.Y., devenu un classique québécois, le jeune comédien avait joué dans une douzaine de téléromans. À 3 ans, Marc-André jouait dans une publicité télé et dès 7 ans, il faisait ses débuts au cinéma dans les films L’enfant sur le lac et Nelligan.

Jeune acteur

Photo d'archives

À dix ans, dans le film La fête des Rois, le jeune ­acteur interprétait le rôle de Benjamin aux côtés de la talentueuse Monique Mercure. C’était en 1994 et Marc-­André Grondin, fils de ­l’animateur radio ­Denis Grondin, ­malgré son jeune âge, avait déjà joué dans six longs ­métrages.

Grâce à Jean-Marc

Photo d'archives

Le réalisateur Jean-Marc Vallée, qui l’avait d’abord dirigé sur le plateau du court métrage Les fleurs magiques, donnait son premier rôle ­principal à Marc-­André ­Grondin dans le film C.R.A.Z.Y. Il y jouait le ­personnage de ­Zachary Beaulieu (photo) un jeune homosexuel en conflit avec son père (Michel Côté).

Jusqu’à Venise

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le film C.R.A.Z.Y., sorti en 2005, allait ­propulser Marc-André Grondin, 21 ans, au rang de star internationale. Il reçut le prix Jutra (Iris) du meilleur acteur et fut reconnu dans plusieurs pays du monde, ­notamment au prestigieux Festival des films de la ­Mostra, à Venise (photo).

Le bon choix

Photo d'archives, Claude Rivest

Il s’en est fallu de peu que Marc-­André Grondin change de carrière. Au moment où il décrochait le rôle de Zac dans le film C.R.A.Z.Y., il s’apprêtait à s’inscrire à une formation en ­ébénisterie. Depuis, l’acteur a joué dans une vingtaine de films et ­plusieurs séries télé.

► On retrouve Marc-André Grondin dans la peau de Philippe et Youri dans l’intrigante série L’imposteur, pour une deuxième et dernière saison. On saura donc comment se terminera la double vie du personnage. Présentée les lundis soir 21 h, à TVA.

► Marc-André Grondin est le héros du nouveau film de Robin Aubert, Les affamés, qui a remporté le prix du meilleur long métrage canadien au TIFF (Festival international du film de Toronto) et qui sera en salles le 20 octobre. Dans ce thriller qui marie humour et horreur, son personnage tente d’échapper à des zombies. Également de la distribution Monia Chokri, Brigitte Poupart, Micheline Lanctôt, Didier Lucien et Marie-Ginette Guay.