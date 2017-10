L’utilitaire à sept places Nissan Pathfinder vise une clientèle qui recherche un véhicule réunissant un espace intérieur généreux, une capacité de remorquage importante et une dotation au goût du jour.

Dans le marché automobile, le nom Pathfinder est très familier. Il identifie un camion que Nissan propose aux automobilistes canadiens depuis déjà 30 ans ! Quatre générations de cet utilitaire se sont succédé depuis 1987 et, bien qu’il n’ait jamais été le modèle le plus populaire de son créneau, le Pathfinder a toujours su tirer son épingle du jeu pour se maintenir au moins en milieu de peloton.

Il est aujourd’hui une solution de rechange à une quinzaine d’utilitaires de taille moyenne à sept places dans un créneau dominé, au Canada du moins, par le Jeep Grand Cherokee, le Ford Explorer et le Kia Sorento (dans l’ordre).

Lancé en juin 2016, le Pathfinder 2017 est une mise à jour du modèle de quatrième génération dont les origi­nes remontent à l’automne 2012. Le constructeur a donc choisi de ne pas transformer radicalement ce véhicule, mais plutôt de le raffiner. Il a donc retouché légèrement l’esthétique de sa carrosserie, en le dotant de nouveaux carénages avant et arrière, d’un capot redessiné et d’une calandre arborant la moulure chromée en U caractéristique des produits Nissan contemporains.

Ses dimensions importantes sont naturellement demeurées relativement inchangées. C’est d’ailleurs lorsqu’on est au volant du Pathfinder que l’on constate combien il est gros. Garer ce camion, qui mesure plus de 5 m, dans un garage souterrain où les espaces de stationnement ont été aménagés pour des Smart Fortwo peut être tout un défi (comme si tout le monde conduisait des voiturettes comme ça !). Heureusement, notre véhicule d’essai avait un système de visualisation du périmètre (à caméras multiples) doublé d’un ensemble de détecteurs d’obstacles fixes et en mouvement, et de trafic arrière transversal. Des gadgets qui contribuent à simplifier le travail du conducteur dans un environnement aussi contraignant.

Photo courtoisie Nissan

SÉCURITÉ... PAS POUR TOUS

Ces dispositifs d’aide à la conduite font partie de la dotation du Pathfinder SL que nous avons conduit, de même que des versions Édition Minuit et Platine, mais pas des versions S et SV, qui sont les plus abordables de la gamme. On est encore à une époque où il faut payer davantage pour bénéficier d’une sécurité passive et active accrue, chez Nissan comme chez n’importe quel autre constructeur, d’ailleurs.

Le Pathfinder SL partage d’ailleurs les jantes en alliage de 18 po des deux versions moins chères. Cette taille de jantes rend l’achat de pneus d’hiver moins onéreux comparativement aux jantes de 20 po, certes très élégantes, des versions Platine et Minuit. De grandes roues dont les pneus plus fermes imposeront d’ailleurs un roulement nettement moins agréable. Car avec les roues de 18 po, la douceur de roulement est au rendez-vous, un bienfait pour ce véhicule dont la suspension arrière se révèle parfois un brin capricieuse, en se dérobant parfois sur des routes cahoteuses. Une indication claire qu’il s’agit d’un gros véhicule à vocation familiale et non d’un modèle sport.

L’habitacle, qui a sept places, nous le rappelle aussi. Les places avant et la banquette centrale sont confortables et conviennent à des adultes, bien que la garde au toit au centre soit un peu limitée pour des personnes de grande taille. Quant à la banquette arrière biplace, elle est clairement conçue pour de jeunes enfants. Elle rend néanmoins cet utilitaire d’autant plus pratique si votre famille s’implique dans les activités de votre groupe scout local ! Évidemment, cette banquette arrière réduit le volume utile du coffre lorsqu’elle est en place. Cela dit, avec 453 L de volume utile, on dispose d’un volume équivalent à celui du coffre d’une Nissan Altima, qui fait 436 L. En dotant cet espace d’un grilla­ge de sécurité, il pourrait donc servir efficacement de niche mobile pour l’ami canin de la famille. Par ailleurs, il suffit de rabattre les dossiers 50/50 de cette banquette arrière et les dossiers 60/40 de la banquette centrale pour disposer d’un vaste coffre de 2260 L. L’espace qu’on découvre alors fait jusqu’à 2 m de long et 1,2 m de large. C’est donc assez grand pour déposer un vélo à plat ou la multitude de boîtes et de bagages que déplace votre universitaire chéri en déménageant à la résidence de son campus.

Pour faciliter le chargement des colis dans ce coffre, le constructeur a même inclus un hayon électrique à ouverture activée par le mouvement parmi l’équipement de série de toutes les versions, sauf le Pathfinder S d’entrée de gamme.

L’aménagement intérieur est élégant, mais les matériaux utilisés, par leur texture très rigide, ne suggèrent pas la grande qualité promise par le constructeur. Par ailleurs, il faut au moins se tourner vers la version SV pour disposer d’une dotation vraiment attrayante comprenant, par exemple, des sièges avant chauffants, un sonar arrière et des lève-vitres électriques avant à ouverture et fermeture monotouche.

Photo courtoisie Nissan

PUISSANCE ET CAPACITÉ DE REMORQUAGE ACCRUES

Cette mise à jour a donné au Pathfinder 2017 un moteur plus puissant. Ce V6 de 3,5 L, qui a troqué l’injection séquentielle multipoint pour un système d’injection directe, livre désormais 284 ch et 259 lb-pi de couple, soit 24 ch et 19 lb-pi de plus. Bénéfi­ciant d’une courbe d’accélération plus linéaire, ce moteur procure de meilleures reprises. De plus, la boîte de vitesses automatique à variation continue qui transmet sa puissance aux roues motrices se révèle plus souple qu’auparavant.

Le constructeur évoque une réduction de la consommation de carburant. En se basant sur les chiffres publiés par Ressources naturelles Canada, cette amélioration se chiffrerait à un maigre 2 %. Quoi qu’il en soit, notre véhicule d’essai, qui avait quatre roues motrices, nous a donné une consommation moyenne de 11 L/100 km, qui s’avère comparable à celle des véhicules rivaux de sa catégorie.

Une transmission intégrale, qui s’enclenche à l’aide d’une commande rotative logée sur la console centrale, figure parmi la dotation de série de toutes les versions, sauf le Pathfinder d’entrée de gamme pour lequel elle ajoute 3000 $ au prix de base. Elle dispose d’un mode automatique, qui transmet du couple aux roues arrière lorsqu’une perte d’adhérence est détectée au niveau du train avant. De plus, un mode Lock (verrouillable) permet de maintenir une répartition égale du couple lorsque nécessaire.

Les amateurs de ces loisirs qui imposent le transport d’un joujou volumineux sur une remorque à essieux doubles, seront heureux d’apprendre que la capacité de remorquage de cet utilitaire de Nissan a augmenté considérablement. En passant de 2268 à 2722 kg (5000 à 6000 lb), cette cote place d’ailleurs le nouveau Pathfinder au sommet de sa catégorie à ce chapitre.

Joyeux 30e anniversaire !

Photo courtoisie Nissan

Pour souligner les 30 années d’existence du Pathfinder, Nissan a ajouté, plus tôt cette année, une cinquième variante à la gamme de cet utilitaire appelée Pathfinder édition Minuit.

Cette variante est un complément de la version Platine qui s’en distingue par quelques nuances. D’abord, elle se décline en quatre couleurs : gris poudre métallisé, noir magnétique, bleu caspien et blanc nacré, alors que l’intérieur est garni d’un cuir couleur charbon.

On reconnaîtra aussi l’édition Minuit à ses jantes exclusives de 20 po en alliage d’aluminium noir, de même qu’à son déflecteur et ses boîtiers de rétroviseur noirs. Sur les ailes et le hayon, on remarque aussi des écussons originaux dont le design incorpore une feuille d’érable stylisée ! L’intérieur est doté de plaques de seuil de portières éclairées et d’un éclairage intérieur à DEL. Enfin, le pare-chocs arrière dispose d’une garniture protectrice chromée.

« En tant que pionnier du créneau des VUS, le Nissan Pathfinder possède un héritage remarquable avec ses 30 années de présence au Canada. Cette édition spéciale combine une allure plus dynamique et relève encore la barre de la version Platine en ajoutant des touches de style destinées à en faire un favori parmi notre clientèle canadienne », explique Tomoyuki Matsu­moto, chef principal, Marketing, de Nissan Canada.

Nissan Pathfinder

Prix de base

32 598 $ (S 2RM); 35 598 $ (S 4RM); 38 298 $ (SV); 41 598 $ (SL); 48 598 $ (Édition Minuit); 48 598 $ (Platine).

Transport et préparation

1795 $

Groupe motopropulseur

V6 DACT, 3,5 L, 284 ch à 6400 tr/min, 259 lb-pi à 4800 tr/min.

Boîte de vitesses automatique à variation continue. Roues avant motrices ou transmission intégrale.

Particularités

Suspension indépendante aux quatre roues. Freins à disque aux quatre roues. Antiblocage de série. Pneus : P235/65R18 (S, SV et SL); P235/55R20 (Édition Minuit et Platine).

Cotes

Empattement : 2900 mm; longueur : 5042 mm; largeur : 1960 mm; hauteur : 1768-1783 mm.

Poids : 1945-2103 kg.

Capacité du réservoir : 74 litres.

Volume du coffre : 453-2260 L. Consommation moyenne (essai) : 11,0 L/100 km.

Concurrence

Buick Enclave, Chevrolet Traverse, Dodge Durango, Dodge Journey, Ford Explorer, Ford Flex, GMC Acadia, Honda Pilot, Hyundai Santa Fe XL, Jeep Grand Cherokee, Kia Sorento, Mazda CX-9, Mitsubishi Outlander, Subaru Ascent (à venir), Toyota Highlander, Volkswagen Atlas

Points forts

Intérieur spacieux et confortable

Grande capacité de remorquage

Roulement doux (pneus de 18 po)

Points faibles