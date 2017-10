Réaliser un « rêve inaccessible »

Derrick Davis se souvient avoir pleuré en enfilant le masque du Phantom of the Opera, il y a un an. Ce faisant, il devenait le premier Noir à prêter ses traits au personnage iconique dans une tournée de la célèbre comédie ­musicale. « Voir ce masque sur une peau foncée... C’était extrêmement puissant comme sentiment », se souvient-il.

« Phantom of the Opera est le ­premier spectacle que j’ai vu sur Broadway. Et c’est celui qui m’a fait tomber en amour avec les comédies musicales. Mais je ne croyais pas un jour pouvoir incarner ce personnage. J’avais l’impression qu’il s’agissait d’un rêve inaccessible », se souvient le chanteur, joint par téléphone à Boston, où la tournée du spectacle est installée jusqu’à demain.

Dès mercredi, la troupe de ­Phantom of the Opera posera ses bagages dans la métropole pour une série de représentations à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, 25 ans après l’avoir présenté pour la dernière fois.

Mieux refléter la réalité

Derrick Davis devient le troisième Afro-Américain à enfiler le célèbre masque blanc. Robert Guillaume a brièvement interprété le personnage du Phantom, à Los Angeles, au début des années 1990, puis Norm Lewis a tenu ce rôle sur Broadway il y a trois ans. Mais Derrick Davis est entré dans l’histoire, il y a un an, en devenant le premier interprète de couleur à porter ce personnage sur la route. Et il n’est pas peu fier de cet accomplissement.

« L’art est le reflet de la vie, et vice-versa. Alors si on continue de présenter des spectacles qui ne reflètent pas la diversité qu’on voit dans nos villes, dans nos quotidiens, alors on ne peut pas prétendre ­raconter des histoires vraies, actuelles­­­, ni pertinentes », soutient Derrick­­­ Davis.

« Et avec tout ce qui se passe dans le monde, particulièrement aux États-Unis, c’est une belle manière de se rappeler que les choses avancent tout de même », ajoute-t-il.

Moments d’anticipation

L’histoire, on la connaît tous par cœur : une jeune soprano tombe sous ­l’emprise d’un génie ­musical défiguré vivant en reclus, caché dans les coulisses et le sous-sol de l’Opéra de Paris. Ça, Derrick Davis en est bien conscient. Et il en tire profit, soir après soir.

« Plusieurs moments du ­spectacle sont des points d’ancrage des ­souvenirs que chacun garde du ­Phantom of the Opera. À chaque représentation, je sens le public ­courber l’échine en anticipant ­certains passages ou chansons. ­Évidemment, ça vient avec une pression incroyable. Mais de sentir cet engouement, cette énergie contagieuse, c’est la plus belle chose qui soit », explique-t-il.

► The Phantom of the Opera sera présenté à la Place des arts du 4 au 15 octobre