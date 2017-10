OTTAWA | Le Journal s’est entretenu avec trois des quatre candidats à la succession de Thomas Mulcair à la tête du NPD fédéral. Les résultats du premier tour de scrutin de cette course seront dévoilés cet après-midi. Les membres ont voté par la poste ou par internet au cours des dernières semaines. Si aucun des candidats n’obtient 50 % des voix, un deuxième tour de scrutin aura lieu dans une semaine. L’un des meneurs, Jagmeet Singh a toutefois refusé de nous accorder une entrevue.

Charlie Angus est, de son propre aveu, avant tout un activiste. Le rocker a longtemps milité au sein de mouvements sociaux avant de se lancer en politique en 2004, inspiré par Jack Layton. L’Ontarien aime rappeler ses origines modestes et se réclame de la classe ouvrière. Dans sa quête du pouvoir, le NPD a perdu son chemin, croit-il. Le parti doit selon lui retourner aux sources en écoutant ce que les militants ont à dire. Particulièrement au Québec.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la course ?

Le statu quo n’est pas acceptable pour le parti. On a raté une occasion historique, lors de l’élection de 2015, de présenter notre vision aux Canadiens. Aux prochaines élections, nous devons proposer une vision claire et forte de gauche et progressiste.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres candidats ?

Lorsque je discute avec les Canadiens, ils ne croient pas que les politiciens d’Ottawa reflètent leurs besoins. C’est le même problème avec le NPD. Nos politi­ques sont déconnectées de la réalité des classes ouvrières. Je me concentre à être une voix pour les personnes qui sont abandonnées par les politiciens d’Ottawa. Je suis un porte-parole authentique pour les travailleurs.

En tant que candidat, quelle est votre principale proposition ?

Premièrement, on doit démanteler le ministère des Affaires autochtones. C’est un système de colonisation. Ce n’est pas acceptable. Nous devons répondre aux crises que vivent ces communautés et, pour y arriver, ces communautés doivent avoir directement le pouvoir d’agir.

Aussi, la classe moyenne est la nouvelle classe ouvrière. Les cols blancs comme les cols bleus sont dans un engrenage de travail à court terme et temporaire. Alors je vais augmenter la valeur d’un crédit d’impôt pour les travailleurs à bas revenu.

Donnez un mot pour vous décrire.

Je suis un idéaliste. Parce que, même après avoir passé beaucoup d’années au Parlement, je pense qu’on peut vraiment changer les choses en politique. Je suis idéaliste, mais aussi réaliste.

La course à la direction du NPD n’a pas soulevé les passions au Québec. Pourquoi ?

La situation du Québec est intéressante. La base est petite, mais le potentiel est énorme. Le développement d’équipes locales et régionales, au Québec, sera ma priorité.

Je pense que le problème du NPD est qu’après la vague orange de 2011, le parti a été centralisé [à Toronto], et le point de vue des militants du Québec a été perdu.

Et durant la dernière élection de 2015, la plateforme électorale pour le Québec était très faible. Ce n’est pas acceptable. Pour moi, c’est essentiel d’inclure le point de vue des militants québécois pour développer un plan électoral pour la province.

Quelle est votre position sur le projet de loi sur la neutralité religieuse de l’État du gouvernement du Québec ?

C’est un projet de loi sous la juridiction de l’Assemblée nationale. S’il y a un problème avec ce projet de loi, c’est possible pour un citoyen de le contester devant les tribunaux. Mais ce n’est pas le rôle du gouvernement fédéral de le faire.

Vous êtes probablement le candidat le plus connu, mais vous avez reçu très peu d’appuis. Comment cela se fait-il ?

Le problème, c’est qu’après défaite électorale de 2015 plusieurs personnes dans le parti étaient à la recherche d’une solution simple. Ils ont refusé d’admettre tous les problèmes qui ont mené à la défaite. J’ai demandé pourquoi et cela a irri­té l’establishment du parti. J’ai beaucoup de respect pour eux, mais le statu quo n’est pas acceptable. Pour moi, il est plus important de reconnecter avec les militants que de plaire à l’establishment du parti.

Charlie Angus