Rock canadien au Château Frontenac

Célébrer la musique canadienne dans les deux langues en cette année du 150e anniversaire, c’est possible. Jean Ravel et Elizabeth Diaga en feront la preuve au mois de décembre lors de deux concerts au Château Frontenac.

Deux mois après le faux-pas de Universal Music Canada, qui avait fait paraître une compilation de musique canadienne sans y inclure une seule chanson en français, le spectacle Canadian Rock Story fera cohabiter les grands noms du rock anglo-canadien (Bryan Adams, Loverboy, Leonard Cohen, Steppenwolf) avec les Marjo, Claude Dubois et Michel Pagliaro.

Jean Ravel

Bien que le communiqué de presse annonçant les concerts ne se gêne pas pour évoquer la controverse avec Universal pour mousser le volet francophone de Canadian Rock Story, Jean Ravel assure qu’il n’a pas de lien à faire entre le spectacle et cette polémique.

« C’est un projet que j’ai en tête depuis 8 à 10 mois pour le 150e. Déjà, pour moi, il était évident que ça incluait les Offenbach, Pag et Marjo », dit Jean Ravel.

Le rock québécois occupera environ 20 % du répertoire et couvrira surtout les années 1970 et 1980. « On n’entendra pas Éric Lapointe. C’est trop récent pour notre trip », indique M. Ravel.

Ce dernier fera encore équipe avec Élyzabeth Diaga, sa partenaire de Rock Story, un show qui roule depuis 12 ans maintenant.

Extension de Rock Story

Canadian Rock Story devient donc une extension du spectacle original. Quelques extraits de Canadian Rock Story seront dévoilés au public durant la représentation de Rock Story prévue le 13 octobre au Capitole.

Jean Ravel espère que Canadian Rock Story pourra partir sur la route.

« Pour la fête du Canada 2018, je pense qu’on va être en demande », prévoit-il.

Canadian Rock Story à l’affiche dans la salle de bal du Fairmount Château Frontenac les 27 et 28 décembre. Les billets sont présentement en vente.