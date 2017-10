Quand on énumère tous les projets auxquels Micheline Lanctôt a participé au cours des 12 derniers mois, la principale intéressée lâche un grand rire. « C’était une période ­extraordinaire, mais je suis encore en train de m’en remettre ! »

La nouvelle septuagénaire dit avoir connu « une année de rêve ». Et pour cause. Au grand comme au petit écran, les œuvres auxquelles son nom est ­rattaché voyagent et font des vagues.

« J’ai été extrêmement gâtée », résume le bourreau de travail.

Tour du chapeau

La grande aventure a commencé avec Fatale-Station, cette série de Stéphane Bourguignon (La vie, la vie) réalisée par Rafaël Ouellet (Nouvelle adresse), qui a atterri sur Tou.tv Extra en janvier et ­débarqué cette semaine sur Arte, en France. ­L’actrice y incarne la matriarche du village où Sarah (Macha Limonchik) se réfugie pour fuir un homme menaçant.

Elle figure également au ­générique des Affamés, un thriller à ­sensations fortes de Robin Aubert, sacré ­meilleur film canadien au plus récent ­Festival ­international du film de Toronto. ­Mettant en vedette Marc-André ­Grondin, ce long métrage de zombies sortira en salle le 20 octobre.

Puis elle joue dans La disparition (version­­ française de The Disappearance), une excellente série québécoise tournée en anglais et destinée aux marchés canadien et américain. « J’ai trouvé le scénario très sophistiqué et travaillé, explique Micheline Lanctôt. Ça m’a plu tout de suite. »

Enquête policière

Dans La disparition, Micheline ­Lanctôt campe Susan Bowden, la ­lieutenante-détective chargée de ­retrouver un jeune garçon qui s’est évaporé lors d’une chasse au trésor organisée pour souligner son 10e anniversaire. Elle mène l’enquête aux côtés du sergent-détective Charles Cooper, campé par Kevin Parent.

Quiconque regarde ce drame ­psychologique de six épisodes ne ­s’étonnera pas d’apprendre que ­Normand Daneau et Geneviève Simard ont écrit ce ­personnage expressément pour elle. Car Susan Bowden est une femme de tête qui ne s’en laisse pas imposer. Une femme forte, expérimentée et déterminée.

« Ce n’est pas un personnage très ­compliqué, souligne son interprète. C’est une policière qui doit apprendre à composer avec une famille qui intervient tout le temps dans son enquête. Je suis celle qui pose les questions. Je suis celle qui cherche. Psychologiquement, ce n’est pas très complexe à jouer. »

Manier le fusil

Le plus grand défi qu’a dû relever Micheline Lanctôt durant le ­tournage était d’ordre physique. Pour jouer une policière crédible, elle devait maîtriser parfaitement certains gestes, comme celui de sortir son fusil de son étui.

« Ils nous l’ont fait pratiquer durant une demi-heure pour que ça ait l’air le plus naturel possible. Parce qu’un policier d’expérience ne pense plus à la manière dont il sort son gun. Ça doit être automatique. C’était un beau challenge. »

Et puisque l’anglais n’a plus de secret pour Micheline Lanctôt, les questions d’accent n’ont jamais été soulevées. La différence culturelle s’est fait ­ressentir d’une autre façon, explique la ­comédienne.

« Le réalisateur (Peter Stebbings) nous disait souvent, à Kevin et moi, qu’on était trop expressifs. Parce qu’au Québec, on est plus expansif qu’au Canada anglais. C’était un gros défi, d’essayer de retenir notre québécitude naturelle ! »

Au théâtre

Micheline Lanctôt est également ­remontée sur scène en 2017. Vingt-quatre ans après avoir foulé les planches du Quat’Sous dans L’homme laid de Brad Fraser, elle est retournée au théâtre dans une adaptation du célèbre Glengarry Glen Ross de David Mamet à l’Usine C.

Elle devait également jouer dans Ossements de Connemara au Prospero, mais elle a été contrainte d’abandonner les répétitions en raison d’un conflit d’horaire.

« C’est la réalité du métier : on peut passer une année sans rien faire et tout à coup, l’année d’après, tout déboule, commente-t-elle. Des fois, c’est les vaches maigres, et d’autres fois, c’est les vaches grasses. »

Un projet de film

Celle qui a délaissé ­l’enseignement le temps de remplir tous ces ­mandats ­devrait retrouver son poste à ­l’Université Concordia en ­septembre 2018. Cet automne, elle prendra du repos en attendant de voir si son nouveau projet de film recevra le soutien financier des institutions. Elle devrait recevoir la réponse d’ici Noël.

Bien qu’elle ait réalisé plusieurs longs métrages et qu’elle connaisse les règles du jeu, la cinéaste demeure ­impatiente devant ce processus.

« Je ne m’y habitue pas. C’est ­toujours trop long », conclut celle qui n’est ­visiblement pas prête de ralentir.

♦ Super écran présente La ­disparition dès dimanche à 21 h. La version ­originale anglaise sera diffusée ­simultanément à CTV.