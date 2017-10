11 tounes pour apprendre à connaître Tom Petty

Tom Petty est mort.

Ca*****.

Afin d'alléger la douleur que l'ensemble des fans de rock ressentent présentement, consolons-nous avec l’oeuvre de ce bonhomme exceptionnel qui nous a donné du rock de qualité supérieure depuis quatre décennies.

Avant les Heartbreakers, Petty et Mike Campbell faisaient partie du groupe de Southern Rock Mudcrutch. Entre 1970 et 1975, il n’ont jamais fait paraître d’albums, mais en écoutant leur single Depot Street, ont peut deviner que ce groupe a eu beaucoup d’influence sur Vampire Weekend.

En 1976, paraît l’album éponyme de Tom Petty and the Heartbreakers. L’album s’est hissé au 55e rang du palmarès américain, mais à ce jour, American Girl, la dernière pièce de l'album, est encore considérée comme une des chansons rock les plus importantes de tous les temps.

En 1979, les Heartbreakers cimentent leur importance dans le monde de la musique avec la sortie du mythique album Damn The Torpedoes. L’album s’est rendu au 2e rang des palmarès et contient certaines des pièces les plus importantes du répertoire de Petty.

En 1981, Les Heartbreakers collaborent avec Stevie Nicks sur Bella Donna, son premier album solo. Ils participent à la pièce Stop Dragging My Heart Around, qui devait originalement être une chanson des Heartbreakers, mais le producteur Jimmy Iovine a jugé que la pièce serait plus puissante en duo.

En 1988, accompagné de Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynn et Roy Orbison, Tom Petty fit partie des Travelling Wilburys, le plus grand supergroup de l’histoire. L’esprit collaboratif et enjoué du groupe se sent sur les deux albums qu’il a fait paraître.

En 1989, Petty fait paraître Full Moon Fever, son premier effort solo. Petty est tout de même accompagné de plusieurs membre des Heartbreakers ainsi que de George Harrison et Roy Orbison. L’album est produit par Jeff Lynn et contient plusieurs mégas succès dont le plus gros hit que Petty connaîtra en carrière, Free Fallin.

Deux ans plus tard, c’est le retour des Heartbreakers avec Into The Great Wide Open. L'album s’ouvre avec la pièce Learning to Fly, qui devient numéro un pour 6 semaines sur le palmarès Billboard.

En 1993, Les heartbreakers font paraître leur première compilation. Comme un bonus pour leur fans, l’album Greatest Hits comporte aussi une nouvelle chanson, Mary Jane’s Last Dance. La chanson connaît un énorme succès. Plus tard, les Red Hot Chili Peppers font paraître la pièce Dani California qui ressemble étrangement à Mary Jane’s Last Dance.

Avec The Last DJ, qui marque l’entrée dans le nouveau millénaire pour Les Heartbreakers, Petty prouve qu’il est encore d’actualité. Il se montre incisif et attaque l’état actuel de l’industrie de la musique.

En 2007, le premier groupe de Petty, Mudcrutch, se réunit après plus de 30 ans d’inactivité et lance un premier album. L’album s’inscrit au 8e rang du Billboard Hot 100.

En 2014, les Heartbreakers font paraître leur 13e album studio, qui finira aussi par être le dernier avec Tom Petty. Après presque 40 ans de carrière, Hypnotic Eye est le premier album de Tom Petty à se hisser au sommet du palmarès. En plus du succès commercial, la critique est unanime: l’album est excellent.

BONUS

Bien que Tom Petty était un génie dans le studio, il était aussi une bête de scêne. L’anthologie live parue en 2009 en témoigne bien.