JASMIN, Michel



De Rosemère, le 23 septembre 2017, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Michel Jasmin, conjoint de madame Josline Henrie.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-fille Tara (Philippe) et leurs enfants Emilie et Maxime, sa soeur Louise Jasmin Lefebvre, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Une célébration, en mémoire de sa vie, aura lieu le jeudi 5 octobre de 18h30 à 20h30 auAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.