À propos de l’écoute

Le problème majeur dans notre société, c’est que très peu de gens savent vraiment bien écouter l’autre. En conséquence, ils sont incapables de d’interpréter ce que l’autre voulait transmettre par son propos. La plupart des gens ne pensent qu’à leur intérêt personnel, celui de l’autre, on s’en fiche. C’est la puissance dominante du « JE-ME-MOI » qui mène. On analyse son entourage selon ce qui fait notre affaire, et on le fait avec son propre filtre, sans tenir compte de celui de l’autre. On se fiche totalement de passer à côté de la vérité.

Avez-vous remarqué quand quelqu’un vous demande « Comment ça va? » Si vous osez répondre « Bah, pas trop fort! » Sur le champ la personne va fuir ou vous couper le clapet, pour ne pas connaître la suite et se mettre à risque de devoir vous aider. On va plutôt vous parler de la météo. La température a le dos si large.

Comme moi, vous avez certainement noté que rares sont les personnes qui vont vous répondre « As-tu le goût de me parler de ce qui ne va pas? Je peux t’écouter et peut-être t’aider. » Comme votre problème vous appartient, que c’est sans intérêt pour le gros SOI de l’autre, on préfère passer tout droit. Voilà pourquoi tant de gens se suicident au Québec.

La nature humaine est ainsi faite. On n’y peut rien. Cette mauvaise attitude crée de la solitude, du désordre, et favorise les conflits quand ce n’est pas la violence face aux autres mais aussi à soi-même. De nos jours, l’égo de l’adulte est si gonflé à bloc et mesquin, qu’il est souvent plus facile de composer avec les enfants.

Mais le plus ironique de tout ça, c’est que les adultes passent leur temps à dire aux enfants quand ils désapprouvent leur comportement : « Deviens donc adulte un peu plus! » Alors que moi j’aurais tendance à leur dire « Non, non, restez enfant je vous en prie! Restez comme vous êtes, alors que vous n’êtes pas ternis ni corrompus par les grands et par le tourbillon de la vie! »

Guy

En ce qui concerne le manque d’écoute des gens, je suis d’accord avec votre constat. Comme en plus aujourd’hui tout le monde a le regard perpétuellement plongé sur son cellulaire, il est encore plus difficile de maintenir leur attention. Mais je ne suis pas certaine que la fuite vers un autre sujet comme la température provienne du fait que les gens ont peur d’avoir à aider l’autre. Je pense plutôt que le « Comment ça va » est devenu un automatisme dont on n’écoute même pas la réponse. Quand aux enfants voyez-vous, et même si je les adore, je trouverais triste de ne pas les voir évoluer, car c’est à ce seul prix qu’ils pourront affronter la vie.