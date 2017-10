Accident au travail : que faire ?

Valérie Cordier-Chemarin - 37e AVENUE

Si vous êtes victime d’un accident ou d’une maladie causés par le travail, vous devez amorcer certaines démarches pour bénéficier du programme SST de votre entreprise. Et le plus tôt est le mieux !

Un accident est si vite arrivé : en 2016, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a répertorié plus de 90 000 lésions professionnelles au Québec. Il est donc important de bien connaître vos droits et obligations pour pouvoir bénéficier du programme de SST. La première étape est d’informer l’employeur de l’incident, aussitôt qu’il survient. Il faut également consulter un médecin même si la blessure n’est que superficielle. Une attestation médicale sera d’ailleurs nécessaire pour effectuer une réclamation à la CNESST.

En cas d’absence prolongée

Dans le cas où plusieurs jours sont nécessaires à votre rétablissement, votre organisation remplit un avis de l’employeur et une demande de remboursement pour vous, afin que vous soyez pris en charge par le programme de la CNESST. Vous recevrez bien évidemment une copie de ces documents.

Les frais

Le programme paie directement l’hôpital ou la clinique pour tous les frais encourus suite à l’accident. Il ne faut toutefois pas oublier de garder tous les reçus, car certains frais, comme les médicaments, peuvent être remboursés ultérieurement. De plus, votre salaire sera assuré par votre employeur à 100 % le jour de l’accident, et à 90 % pendant les 14 jours suivants. Au-delà de cette période, la CNESST se chargera de vous indemniser à 90 % de votre revenu net.

Pour vous rétablir dans les meilleures conditions, n’oubliez donc pas de suivre ces démarches à la lettre ! Et rappelez-vous que peu importe la durée de votre congé de maladie, votre poste vous attendra à votre retour.