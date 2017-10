Auclair se rapproche du terrain

L’ancien du Rouge et Or Antony Auclair se rapproche peut-être de ses débuts officiels dans la NFL.



Il est encore trop tôt pour crier victoire pour l’ailier rapproché recrue, mais une porte vient de s’ouvrir devant lui. Pour faire de la place au porteur Doug Martin, qui a purgé sa suspension, les Buccaneers ont libéré l’ailier rapproché et centre-arrière Alan Cross, dans la journée de lundi.

C’est donc dire que dans la hiérarchie à la position, Auclair devient logiquement le quatrième ailier rapproché derrière les Cameron Brate, OJ Howard et Luke Stocker. Et dans chacun de leurs trois matchs cet automne, les Buccaneers ont mis quatre ailiers rapprochés en uniforme.

Potentiellement, Auclair pourrait donc sauter sur le terrain jeudi soir, lorsque l’équipe recevra la visite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Rappelons que l’athlète beauceron de 6 pi 6 po et 260 lb fait déjà partie de l’alignement de 53 joueurs des Bucs, mais à chaque match, les équipes de la NFL doivent se conformer au règlement qui veut que seulement 46 d’entre eux sont en uniforme. À ce jour, Auclair n'a toujours pas vu le terrain, mais ses entraîneurs ont mentionné à plusieurs reprises qu'advenant le cas où il serait propulsé dans la mêlée, il serait fin prêt pour la tâche.

Décision le jour même

Pour le moment, rien n’est officiel dans le cas d’Auclair. Les équipes remettent la liste des joueurs inactifs une heure et trente minutes avant chaque rencontre.

Avec le retour de Martin, les Buccaneers pourraient aussi décider d’y aller avec quatre porteurs et trois ailiers rapprochés.

Chose certaine, la décision de libérer Cross plutôt qu’Auclair démontre l’étendue de la confiance que l’organisation voue au beauceron. Cross doit maintenant passer par le ballotage. S’il n’est pas réclamé, il pourra revenir à bord au sein de l’équipe d’entraînement. Mais s’il est réclamé ailleurs, les Buccaneers perdent ses services et c’est un risque qu’ils n’étaient visiblement pas prêts à assumer avec Auclair.

Dimanche dernier dans la victoire face aux Giants, Cross avait notamment pris part à 19 jeux sur les unités spéciales, selon le Tampa Bay Times. C’est une facette du jeu sur laquelle a travaillé Auclair tout au long du camp d’entraînement. Lors du récent passage du Journal à Tampa, l’ancien de l’Université Laval confiait aussi qu’il continuait de prendre part aux réunions d’unités spéciales.

Via son compte Twitter, le journaliste Greg Auman, affecté à la couverture des Buccaneers pour le Tampa Bay Times, a indiqué qu’il est «envisageable de voir Auclair remplir l’ancien rôle de Cross comme ailier rapproché substitut et sur les unités spéciales.»