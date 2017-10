Catalogne: des milliers de manifestants contre la violence

Des milliers de personnes ont défilé lundi à Barcelone et dans d’autres villes de Catalogne pour dénoncer les violences policières et défendre le référendum d’autodétermination interdit de la veille, durement réprimé par la police nationale, a constaté l’AFP.

«Ca avec Franco (le dictateur ndlr), c’était la norme!», ont scandé des milliers de manifestants, dont beaucoup d’étudiants, qui ont défilé entre l’un des campus universitaires de la ville et le centre.

Selon la police municipale, ils étaient 15 000. À la mi-journée, ils ont chanté et dansé des rondes sur la place de Catalogne, à l’extrémité de la très touristique avenue des Ramblas.

Agitant leurs drapeaux indépendantistes, ils tenaient des pancartes exigeant plus de démocratie.

La veille, des policiers anti-émeutes ont fait irruption dans des dizaines de bureaux de vote pour saisir les urnes et le matériel électoral et empêcher le référendum interdit par la justice.

Pour se frayer un passage au milieu des foules qui tentaient d’en barrer l’accès, ils ont fait usage de leurs matraques, boucliers et parfois de balles en caoutchouc. Des scènes qui ont choqué l’opinion en Europe.

Lundi matin, quatre personnes étaient hospitalisées, dont deux dans un état critique, selon le gouvernement régional.

«J’ai vu mon père être soulevé puis traîné et ma prof de danse recevant des coups de poing et des coups de tête. Ils nous ont menacé de nous casser les doigts... je ne peux plus effacer ces images, je ne pourrai jamais les oublier», a déclaré à l’AFP une manifestante de 19 ans, Patricia Ventura.

«Je connais beaucoup de personnes qui ne soutiennent pas l’indépendance et qui ont manifesté hier car elles sont scandalisées... c’est une atteinte à nos droits», confiait Blanca Pi, une autre manifestante de 42 ans aux longs cheveux noirs bouclés.

Le président séparatiste Carles Puigdemont et la maire de Barcelone Ada Colau ont participé à un rassemblement réunissant plusieurs centaines de personnes pour dénoncer ces violences.

«Ce qui s’est passé hier est répugnant, pour moi cela suppose une rupture, je ne vois pas comment le surmonter», déclarait, les larmes aux yeux, Helena Vidal, 30 ans, employée de banque.

Des manifestations ont aussi été rapportées dans d’autres villes, notamment à Gérone, à une centaine de kilomètres au nord, et à Lerida, à 160 kilomètres à l’ouest.