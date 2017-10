Coderre promet le métro gratuit pendant quatre fins de semaine

MONTRÉAL | Denis Coderre promet d’offrir un accès gratuit au métro et aux autobus de la Société de transport de Montréal (STM) pendant quatre fins de semaine au courant de l’année.

Ces fins de semaine concorderaient avec quatre grands événements qui sont, pour le moment, inconnus.

C’est l’une des rares nouvelles propositions dans la plate-forme de l’Équipe Denis Coderre présentée lundi après-midi.

En majorité, les promesses évoquées lundi avaient déjà été présentées en 2013 et ont été reconduites ou, encore, sont en cours de réalisation.

Questionné sur le coût de la gratuité du transport en commun pendant quatre fins de semaine, Denis Coderre a répondu que «le problème dans cette affaire, ce qui est un beau problème, c’est qu’on a augmenté l’achalandage. Quand on a plus d’achalandage, on a plus de revenus, donc ç’a un impact moindre.»

Le maire avait annoncé peu avant la fin de semaine du 29-30 juillet dernier, pendant les courses de Formule E, que le transport collectif serait gratuit pour la fin de semaine.

Cette décision avait pris de court l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui n’avait pas été consultée. Après évaluation de l’impact financier de cette décision, la gratuité des transports en commun pour la fin de semaine de la Formule E aura finalement coûté 1million $.

«Quand on a [offert la gratuité des transports en commun pendant la] fin de semaine du 29-30 juillet, on a vu l’impact que ç’a donné. Mais est-ce qu’on a manqué de revenu au bout de la ligne? Ça, bien, au niveau de la STM ils vont être en mesure d’additionner ce que ça veut dire», a simplement indiqué Denis Coderre.

Denis Coderre a aussi promis également d’offrir le tarif social dans les transports en commun aux personnes moins nanties. Une promesse qui avait également été faite en 2013. La STM avait indiqué en 2014 que cela ne faisait pas partie de ses plans.