Comment devient-on représentant à la prévention ?

Paul Le Bas - 37 AVENUE

Le représentant à la prévention (RP) représente l’ensemble des employés de l’entreprise. Gardien de leur sécurité, il est aussi responsable de s’assurer que l’organisation respecte ses obligations. Comment fait-on pour endosser ce rôle important ?

Les modalités de nomination du représentant à la prévention sont établies par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Le RP est désigné parmi les travailleurs par les associations de travailleurs et les syndicats de l’établissement, par entente et sur avis écrit transmis à l’employeur. S’il y a désaccord, sa nomination se fait en vertu des dispositions de la LSST.

Lorsqu’un comité de santé et de sécurité existe, le représentant à la prévention doit être obligatoirement choisi parmi les travailleurs qui y siègent. Il est possible que les parties syndiquée et non syndiquée choisissent chacune leur propre RP. En l’absence d’association de travailleurs accréditée, le RP doit être désigné par au moins 10 % des travailleurs.

S’il n’est pas obligatoire que le représentant soit un spécialiste en santé et sécurité du travail (SST), le RP est de préférence un travailleur possédant un minimum d’ancienneté et de connaissances en SST.

Ses frais de formation relativement à ses fonctions de RP sont assumés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).