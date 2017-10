Comment mettre en place un programme SST au sein de son entreprise

Marie-Ève Cloutier - 37e AVENUE

En tant qu’employeur, vous avez à cœur la santé et la sécurité de vos employés et vous avez des obligations envers votre personnel. Vous devez entre autres doter vos établissements d’équipements, d’outils et de méthodes de travail sécuritaires, et vous assurer que vos travailleurs les utilisent. Mieux vaut donc avoir un programme de santé et de sécurité au travail (SST) efficace au sein de votre entreprise.

Un programme de santé et de sécurité au travail consiste essentiellement en un plan d’action visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il s’agit du principal outil de prévention prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite tous les employeurs à mettre en œuvre un programme de SST. C’est même obligatoire pour les employeurs appartenant à certains secteurs d’activité, comme la construction, l’industrie forestière et l’industrie des aliments et des boissons.

Par où commencer

Le programme de santé et sécurité au travail doit contenir quelques éléments spécifiques. D’abord, il doit identifier les principales sources de danger reliées à la nature du travail ou à l’environnement de travail. On pourra ensuite éliminer ou, du moins, contrôler les dangers. Pour ce faire, on veillera à établir des règlements et des normes à respecter. Le programme de SST doit traiter également des équipements de protection individuelle à utiliser pour protéger les travailleurs.

Une fois ces premiers éléments en place, on établit des mesures de surveillance et d’entretien à appliquer pour assurer le maintien du programme de SST. Puisque l’univers de travail peut être évolutif et changeant, on inclut aussi dans le document les besoins de formation chez les employés.

Le document doit détailler les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes de la démarche SST. Celle-ci doit préférablement être menée par une personne au sein même de l’entreprise : un gestionnaire ou un membre du comité de SST de l’établissement. Quel que soit le responsable, il est toujours pertinent de demander aux employés de s’impliquer dans la démarche. Ils savent souvent mieux que quiconque identifier les dangers et proposer des solutions.

Si le programme de SST n’est pas efficace

Chaque travailleur a le droit d’obtenir des conditions de travail qui préservent sa santé et sa sécurité au travail. Si le programme SST mis en place par l’employeur n’est pas efficace, un accident de travail ou une maladie professionnelle pourrait survenir. Un inspecteur de la CNESST peut alors venir sur le lieu de travail pour demander la mise en place d’un correctif pour régulariser la situation. La CNESST peut même demander l’arrêt des travaux ou donner un constat d’infraction. En cas de négligence criminelle, le directeur des poursuites criminelles et pénales pourrait même être saisi du dossier. Pour s’éviter des ennuis, mieux vaut donc se prévaloir d’un programme de SST impeccable.