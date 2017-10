Des jeux au sol à peaufiner

Voulant s’imposer au sol en deuxième demie même si le jeu aérien avait connu du succès dans les 30 premières minutes, le Rouge et Or de l’Université Laval a possiblement couru à son malheur, estime Justin Éthier.

La stratégie n’a pas porté ses fruits et le Rouge et Or a dû se contenter de six premiers essais en deuxième demie dans une victoire de 34-0 face aux Redmen de McGill.

« On voulait vraiment essayer de courir en deuxième demie et c’est parfois un piège, a convenu le coordonnateur offensif lavallois. Avec un quart-arrière qui connaît du succès, Hugo [Richard] aurait peut-être terminé le match avec 38 passes complétées en 45 tentatives pour 425 verges au lieu de 32 en 40 pour 376 verges si on avait continué à miser sur la passe. On a laissé aller notre agressivité. »

« On doit courir mieux, mais on doit aussi donner crédit à McGill, de poursuivre Éthier, dont l’attaque terrestre a été limitée à 72 verges. Le plaqueur Andrew Seinet-Spaulding [qui effectuait un retour au jeu après avoir raté trois parties] est vraiment solide et c’est un des meilleurs de notre conférence. Le secondeur Dane Wagner a aussi fait de bonnes choses. Ce fut difficile en premier essai et on a été plus conservateurs en deuxiè­me et long. Après des gains de huit verges, on s’est retrouvés à botter souvent, mais c’est la réalité du football à trois essais. Hugo a été sage et il a pris de bonnes décisions. Il y a une certaine frustration qui s’est installée, parce qu’on doit être meilleurs au sol. »

Meilleure cohésion recherchée

Éthier estime que la cohésion doit être meilleure sur la ligne offensive.

« Des joueurs de ligne sont revenus en force après un match plus difficile contre Concordia, alors que d’autres ont eu des problèmes après avoir bien joué contre les Stingers. Ce n’est pas un gars qui est visé. On a besoin de six gars [ligne offensive et un centre arrière ou un ailier rapproché] qui travaillent ensemble. On laisse trop de verges sur le terrain. La protection de passe a toutefois été très bonne. »

Encore à apprendre

Même si le Rouge et Or compte quatre partants de retour de l’an dernier, trois dans les deux dernières parties parce que Francis Chabot est absent en raison d’une blessure au cou, Éthier estime que l’apprentissage n’est pas terminé.

« On n’a aucun partant qui ait plus de deux ans d’expérience comme partant, a-t-il indiqué. Ce n’est pas une excuse, mais nous avons une ligne offensive qui n’est pas très expérimentée. Sur le film, on voit des solutions et j’espère qu’on va poursuivre avec une autre bonne semaine de préparation. »