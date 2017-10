Des Québécois pris dans la panique de Vegas

Un couple de Québec a vécu la panique sur la Strip dans les moments qui ont suivi les salves de balles visant la foule, croyant même que plusieurs tireurs s’en prenaient à la Ville du vice.

Attablés dans le bar d’un hôtel voisin du Mandalay Bay Resort & Casino, Andréa Bédard et son conjoint n’ont rien entendu des coups de feu qui ont tué une cinquantaine de personnes durant un concert. Ils ont toutefois choisi de quitter l’endroit dans les minutes suivant l’attaque, alors que la panique s’emparait de la Strip et que les gens croyaient que plusieurs tireurs étaient actifs.



«Les gens criaient ‘’Shooter! Shooter!’’. Nous avons couru jusqu’au Bellagio et en entrant, une cinquantaine de personnes descendaient les escaliers en criant eux aussi. Tout le monde pensait qu’il y avait des tireurs dans tous les hôtels. On croyait vraiment à une attaque organisée à travers la ville», explique Mme Bédard, qui s’est réfugié dans sa chambre d’hôtel du Flamingo, situé un peu plus loin.



Terreur



Même s’ils n’ont pas entendu les coups de feu, la terreur dans les yeux des témoins était suffisante pour faire craindre le pire aux amoureux. «Oui on a craint pour nous. Je pensais juste à mon fils qui est à la maison et c’était l’instinct de survie qui prenait le dessus», raconte-t-elle.



Andréa Bédard confie aussi avoir été frappé par la distorsion qui s’est vite installée entre les réalités de ceux qui avaient été témoins de l’attentat et les autres, qui se trouvaient dans le confort des hôtels. «Il y avait des gens avec la peur dans le regard et d’autres qui ne savaient rien de ce qui se passait dehors. On est entrés en panique dans notre hôtel et il y avait des gens qui étaient tranquilles dans le casino», souligne la femme qui doit rentrer à Québec lundi soir.

Décision heureuse



De leur côté, un groupe d’amies québécoises qui se trouvait en voyage à Las Vegas remercie la vie d’avoir finalement choisi de ne pas se rendre au spectacle de Jason Aldean, où elles se seraient retrouvées dans la ligne de mire du tireur Stephen Paddock.



Annie Duchesne était en voyage à Las Vegas avec trois amies au moment de la terrible fusillade. Plus tôt en journée, le groupe avait même en tête de se rendre au spectacle country qui se déroulait en plein air devant le Mandalay Bay Resort & Casino.



«C’était l’endroit à être pour nous. Un spectacle country, l’ambiance, etc. C’est à la piscine avant le souper qu’on avait décidé d’y aller, mais on a changé d’idée. La vie a fait un bon choix», confie la dame originaire de Sherbrooke qui considère aujourd’hui «l’avoir échappé belle».



Panique générale



À défaut d’être au spectacle en plein air, le groupe de Québécoises se trouvait à environ 2 km de l’endroit, se dirigeant vers l’hôtel Polo Towers. Rapidement, elles ont vu des centaines de gens paniqués s’éloignant des lieux de la tragédie au pas de course, criant «Shooting!».



«Des groupes de gens paniqués arrivaient de partout. On s’est retrouvé pris en souricière, donc on a aussi dû courir pour se sauver. Juste ça était déjà horrible, donc je n’imagine pas les gens qui étaient au spectacle», a raconté Mme Duchesne.



Jointe par le Journal alors qu’elle attendait son vol de retour à l’aéroport de Las Vegas, la dame a rapporté l’inquiétude qui régnait dans la ville au lendemain de l’attaque. Au moment même où le sujet était abordé, une forte sirène a retenti dans l’enceinte de l’aéroport, mettant tout le monde sur ses gardes. «On ne sait pas ce qui se passe. C’était la même chose hier, personne ne comprenait. Tout le monde est très nerveux ici.»