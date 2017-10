Dick Pound pas inquiet... pour le moment

Quand je rentrais à l’hôtel Rossia, sur la place Rouge, juste de l’autre côté du Kremlin et que la Lune brillait, un formidable sentiment d’éloignement me serrait le ventre.

On était en juillet 1980, en plein cœur de Moscou, la capitale de l’empire soviétique, « l’Empire du mal », comme le qualifiait le président des États-Unis. J’étais à Moscou pour couvrir de bien étranges Jeux olympiques. Les Américains, les Canadiens et des dizaines d’autres nations boycottaient ces Jeux qui devaient célébrer la gloire du socialisme à la soviétique.

Nous étions deux Québécois pour rapporter aux lecteurs et aux téléspectateurs ce qu’il se passait à Moscou : Jean Bédard, chroniqueur politique de Radio-Canada, et moi, jeune chroniqueur de sports égaré en URSS, derrière le Rideau de fer.

Il n’y avait pas d’images à la télévision puisque la SRC avait obéi à la politique imposée par le Canada.

Vive les talibans !

Le Canada avait suivi le mot d’ordre des États-Unis et décidé de boycotter les Jeux pour protester contre l’invasion de l’Afghanistan. Ce qu’on ignorait alors, c’était que les Américains équipaient les talibans du pays en bombes, bazookas et missiles pour les inciter à résister à l’envahisseur.

Dix ans plus tard, l’URSS s’écroulait, ruinée par cette guerre, et les talibans armés jusqu’aux dents se retournaient contre leurs fournisseurs. Le reste, vous le vivez toutes les semaines.

Dick Pound, toujours membre du Comité olympique canadien et du Comi­té international olympique était à son bureau d’avocat quand je l’ai joint cette semaine.

« Je n’ai rien oublié de ces Jeux de Moscou. J’étais le président du COC et j’avais insisté pour que les athlètes soient consultés avant qu’un boycot­tage des Jeux soit décrété. Pour certains, ça voulait dire qu’ils perdaient leur seule chance de participer aux Jeux. Le message qu’ils avaient envoyé au COC et au gouvernement avait été clair. Nous allons boycotter les Jeux, mais nous ne voulons pas être les seuls à payer le gros prix dans l’engagement du pays », firent-ils savoir à Pond.

Séoul en 1988

Le reste fait maintenant partie de l’histoire.

Et compte tenu de la situation actuelle entre Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, et Séoul, capitale de la Corée du Sud, se peut-il qu’on se prépare à revivre quelque chose de similaire ?

Et surtout, si Donald Trump et Kim Jong-un continuent à se menacer de destruction totale à coups de bombes nucléaires, est-il encore prudent d’envoyer des milliers et des milliers d’athlètes et de journalistes aux Jeux olympiques de PyeongChang, à quelques dizaines de kilomètres du « fou » le plus proche ?

« Pour le moment, nous ne sommes pas inquiets. Il n’y a pas de plan B », répond Dick Pound. Vous savez, nous avons toujours travaillé avec les représentants des deux parties. Ça remon­te aux Jeux de Séoul, en 1988. Le CIO avait tenté d’unifier les athlè­tes au sein d’une équipe. On avait essayé d’aider la Corée du Nord avec ses athlètes en offrant même de présenter des épreuves de l’autre côté de la frontière. Finalement, nos efforts n’avaient pas donné les résultats espérés », de dire Pound.

On se parle

En apparence, il n’y a pas de liens entre les États-Unis et la Corée du Nord. Même chose pour la Corée du Sud.

« En réalité, ils font tous partie du CIO et ils ont à se côtoyer dans nos travaux. C’est délicat, mais on se parle », d’ajouter M. Pound.

Quand on y pense bien, on comprend le calme apparent de Dick Pound et des dirigeants du CIO. On est aussi à l’abri à Pyeongchang qu’à Tokyo si un des deux génies décide d’envoyer une bombe nucléaire sur les joujoux de l’autre.

Eux, ils ont un mandat : préparer les Jeux olympiques pour la planète. En tenant compte de toutes les mesures de sécurité possibles.

Si une semaine avant les Jeux Donald et « Ti-Kim » décident de jouer à la guerre, eh bien il faudra aviser.

« Pour le moment, nous ne sommes pas inquiets », confirme Dick Pound.

Ce qu’ils ont dit

« On ne sait jamais si ça va dégénérer, mais, entre-temps, on maintient le cap sur les Jeux olympiques en février et la Coupe du monde à Séoul (du 16 au 19 novembre) comme si de rien n’était. »

– Nathalie Lambert, présidente du comité technique en courte piste à l’International Skating Union (ISU)

« Ce n’est pas le sujet de l’heure pour les athlè­tes. Le sujet de l’heure, c’est leur entraînement... »

– Louis Bouchard, entraîneur-chef de l’équipe canadienne de ski de fond

« Il y a toujours des inquiétu­des selon ce qu’on voit sur les réseaux sociaux et dans les médias, mais il y a des experts qui suivent ça. S’il y a un impact, on suivra les recommandations du Comi­té olympique canadien et on informera nos entraîneurs et nos athlètes. »

– David Mirota, directeur du comité haute performance à Ski acrobatique Canada