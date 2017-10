Du déjà-vu pour Tremblay

Le climat d’incertitude entourant les Jeux de Pyeongchang rappelle certains souvenirs à l’ancien patineur de vitesse courte piste François-Louis Tremblay.

Il se souvient bien que les athlètes avaient vécu le même type de situation à quelques mois des Jeux de Salt Lake City en 2002.

« Les Jeux étaient tout de suite après les attentats du 11 septembre 2001, se rappelle Tremblay. On s’était demandé pendant plusieurs mois si l’événement aurait lieu ou non. On était conscients qu’à tout moment, il pourrait y avoir un autre attentat.

« On se posait également des questions sur la sécurité et à savoir si elle allait être à la hauteur pour qu’on puisse patiner la tête en paix. Cette incertitude a duré quelques mois. Par la suite, la routine d’entraînement avait embarqué et on avait fini par se dire que si les Jeux allaient être annulés, ils le seraient pour tout le monde. »

Tremblay ne croit pas que le climat politique actuel en Corée du Nord chambarde la préparation des patineurs canadiens à l’heure actuelle.

« Je ne crois pas que ça les dérange au niveau de leur entraînement, a-t-il expliqué. Lorsqu’on approchera des Jeux, on leur demandera si ça a été le cas. »

Ce qu’ils ont dit

« Je suis les actualités en Corée avec grand intérêt. Je m’inquiète pour la sécurité des athlètes qui y seront en février, si ça continue comme ça. »

« Des situations semblables, c’est toujours une source d’inquiétude additionnelle dans une compétition mondiale. À Sotchi, il y avait aussi beaucoup d’instabilité. Et à Salt Lake City, les Jeux ont eu lieu peu de temps après les attentats de New York. On dirait que c’est toujours de plus grande magnitude lorsqu’il est question des Jeux olympiques. »

« Les athlètes investissent quatre années de leur vie. Certains d’entre eux n’ont qu’une seule chance d’y aller. »

– Caroline Ouellette, ex-hockeyeuse

« Si c’était moi, j’irais. On n’en est pas encore rendu à annuler les Jeux. On espère toujours qu’on n’en arrivera pas là. L’esprit olympique peut rassembler tout le monde. »

« Les athlètes doivent se préparer normalement. C’est certain que ce n’est pas plaisant pour eux de vivre dans l’incertitude. C’est une distraction dont ils n’ont pas besoin. Je pense à ceux qui en seraient à leurs derniers Jeux, ce ne doit pas être très plaisant. »

– Alexandre Despatie, ex-plongeur olympique