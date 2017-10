Victoire de la CAQ dans Louis-Hébert

La candidate de la Coalition avenir Québec (CAQ), Geneviève Guilbault, a remporté l'élection partielle dans Louis-Hébert.

Après dix boites de scrutin sur 152 de dépouillées, la CAQ mènait avec plus de 52 % des voix.

Le péquiste Normand Beauregard est actuellement deuxième avec 17,7 %, talonné par la libérale Ihssane El Ghernati (16,37 %). Le solidaire Guillaume Boivin est quatrième avec 5,86 % des votes dépouillés.

On sait déjà que ce scrutin complémentaire passera à l’histoire en raison des départs, une semaine seulement après le déclenchement de l’élection, des candidats Éric Tétrault du PLQ et Normand Sauvageau de la CAQ, en raison de leur passé en matière de harcèlement au travail.

La caquiste Geneviève Guilbault et la libérale Ihssane El Ghernati, qui ont pris la relève en tant que candidates, n’ont eu qu’une vingtaine de jours pour faire campagne. En tout, dix candidats sont sur les rangs, dont le péquiste Normand Beauregard et le solidaire Guillaume Boivin.



Taux de participation

Selon les résultats préliminaires diffusés par le Directeur général des élections, peu après 21h, le taux de participation dépassait 53 %.

Près de 15 % des personnes habilitées à voter dans Louis-Hébert ont voté par anticipation, ce qui portait plus exactement à 32,93%, le taux de participation enregistré à 16h.

Lors des élections partielles de Chauveau et Jean-Talon, en juin 2015, le taux de participation avait atteint 43 %.

Lors des dernières élections générales, en 2014, près de 84 % des électeurs de Louis-Hébert s’étaient rendus aux urnes, un taux de participation parmi les plus élevés à travers la province. Le libéral Sam Hamad, en place depuis 2003, avait été réélu pour la cinquième fois consécutive avec plus de 49 % des voix, soit une écrasante majorité de 8 677 votes sur son plus proche rival de la CAQ, Mario Asselin (26 %) à ce moment.

Toujours aux dernières élections générales, le Parti québécois avait récolté 18,37 % des votes dans Louis-Hébert, son pire résultat dans ce comté depuis la fondation du parti par René Lévesque.