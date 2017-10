Épuisé de vous battre contre la machine administrative de la CNESST et de la SAAQ?

TÉMOIGNAGE

Mon nom est Alain Thivierge. Je veux dire merci à tous les gens de SLOGAR et souligner tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez su m’écouter et me conseiller. Ce n’est pas évident de se présenter devant un adversaire de la taille de la CNESST quand on voit l’épaisseur des dossiers et les démarches à accomplir afin d’atteindre le but. Merci de m’avoir donné, tout au long du parcours, un espoir de gagner ma cause. Et, finalement, de la gagner! C’est un réconfort et cela m’a enlevé beaucoup d’inquiétudes. Cela prouve qu’il faut tenir bon, car on n’est pas seul. Et qu’il vaut mieux faire affaire avec des gens qui connaissent leurs métiers. Enfin, j’ai beaucoup aimé que l’avocat m’ait appelé directement chez moi pour me donner des nouvelles et que M. Slogar m’ait fait un suivi. Ce sont des preuves que ces gens sont faciles d’approche et qu’ils comprennent la situation de stress que cause un procès. Merci encore.

LA MISSION DU GROUPE SLOGAR

Protéger vos avoirs et récupérer votre dû dans le respect de votre dignité. C’est aussi simple que cela.

Depuis plus de douze ans, SLOGAR est reconnue pour sa grande maîtrise des règles de la CNESST (CSST) et de la SAAQ. Notre équipe comprend votre réalité et trouve toujours des solutions concrètes qui sont adaptées à votre situation.

Nous travaillons avec une équipe solide en résolution de problématiques liées aux accidents de travail, aux accidents de la route, aux lésions professionnelles, ainsi qu’aux divers régimes d’invalidité.

Laissez-nous vous offrir le soutien et la protection que vous méritez et retrouvez l’espoir d’une vie meilleure.

L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Nous avons votre intérêt à cœur!

Notre équipe spécialisée en invalidité vous propose une approche multidisciplinaire : administrative, légale et médicale. En nous confiant votre dossier, vous bénéficiez de services personnalisés, prodigués par des gens qui vous considèrent avant tout comme des êtres humains.

Qu’il s’agisse de votre état de santé, de vos soins, de vos traitements médicaux, de votre revenu personnel, de votre avenir professionnel, de votre famille ou de la sécurité et de l’avenir de vos enfants, vous méritez la meilleure protection. Vous avez le droit de voir votre dossier traité dans le respect de vos droits et de votre dignité.

UNE APPROCHE HUMAINE

VOTRE SANTÉ DEVRAIT ÊTRE VOTRE SEULE PRIORITÉ!

NOUS ÉLIMINONS LE STRESS ASSOCIÉ À UNE LUTTE ADMINISTRATIVE SANS FIN!

SLOGAR est le leader québécois de la protection des victimes d’accident de la route et du travail. Notre approche se caractérise par la simplicité et la transparence. Avec nous, vous aurez toujours l’heure juste. C’est une promesse. Votre situation est délicate et nous savons à quel point chaque détail est crucial. C’est pourquoi nous proposons une méthode en plusieurs étapes. Vous saurez exactement à quoi vous attendre tout au long du processus. Notre objectif est de vous assurer une vraie tranquillité d’esprit pendant que nous menons le combat pour vous.

Notre équipe est là pour vous écouter et pour prendre soin de vous. Avec SLOGAR, patience et empathie viennent en quantité illimitée.

FAITES CONFIANCE À UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE, STRUCTURÉE ET MULTIDISCIPLINAIRE

CHEZ SLOGAR RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD.

Nous utilisons un protocole de gestion précis et standardisé. Nous vous fournissons un service clé en main (médical, administratif ainsi que juridique, via SLOGAR Juriconseils) dans environnement rassurant.

CNESST

L’impact d’un accident de travail n’est pas seulement physique. Il est aussi psychologique. Si la bataille administrative vous semble interminable, il est peut-être temps de demander de l’aide. Rappelez-vous qu’un dossier mal géré peut avoir des conséquences irréversibles et potentiellement injustes pour votre avenir et celui de votre famille.

SAAQ

Un accident de de la route demeure une expérience traumatisante pour qui que ce soit. Inutile de gérer l’angoisse associée à une démarche infructueuse pour récupérer des sommes auxquelles vous avez droit. Chez SLOGAR, nous prenons la relève. Vous ne vivrez plus jamais la frustration d’être transféré d’un agent à un autre ou de vous sentir comme un numéro.

LES DEUX FONDADEURS

STÉPHANE SLOGAR - Président & fondateur

Stéphane est toujours prêt à aider les autres, c’est l’une de ses grandes qualités. Semblable à un chef d’orchestre, il dirige avec brio une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes et d’experts dévoués. Réputé pour sa rigueur, il fait preuve de détermination pour trouver des solutions efficaces et rentables pour ses clients. C’est un communicateur empathique et respectueux. Dynamique et enthousiaste, il a plus de 20 ans d’expérience en gestion de réclamations SAAQ et CNESST (anciennement CSST).

GRÉGORY SLOGAR – VP développement des affaires & co-fondateur

Grégory travaille à l’arrière-scène. C’est lui qui mesure les avantages et les inconvénients de chaque décision d’affaires. Il analyse, synthétise et transmet ses recommandations sur la ligne directrice à prendre pour un bon développement des affaires. Grégory est un entrepreneur passionné qui possède un sens inné de l’éthique. En affaires, c’est un gentilhomme avec qui il est agréable de traiter. Grégory est reconnu par ses équipiers et ses partenaires d’affaires comme un expert en résolution de conflits. Il comprend vite les situations et sait traduire les besoins de chacun en actions concrètes et réalisables. Il est le visionnaire de l’équipe et le conseiller du président.