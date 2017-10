Faites le party gratuitement comme un VIP durant le Festival du Nouveau Cinéma

Tous les ans, les membres de l’industrie du cinéma enfilent leurs plus beaux atours afin de danser jusqu’aux petites heures durant le Festival du Nouveau Cinéma (FNC).

Lors des soirées d’ouverture et de fermeture du FNC, il n’est pas rare de croiser de la vedette au pied carré et des réalisateurs émergents.

Une publication partagée par Ludovic Chacun (@lchacun) le 5 Oct. 2016 à 16h11 PDT

Si vous rêvez de vivre une soirée VIP, mais que vous n’avez pas les moyens de vous payer une grosse robe en paillette dorée, c’est à ces soirées qu’il faut vous rendre!

Jeans et t-shirts sont acceptés. On y boit de la bière pas chère et les DJs vous feront danser follement sur la piste de danse, c’est garanti!

Une publication partagée par Festival du nouveau cinéma (@nouveaucinema) le 28 Sept. 2017 à 19h22 PDT

Du 4 au 15 octobre, de nombreuses activités sont organisées dont des projections de films, des concerts, des conférences et des partys plus «wild» les uns que les autres.

Une publication partagée par Festival du nouveau cinéma (@nouveaucinema) le 10 Oct. 2016 à 18h47 PDT

Si vous avez envie de faire la fête comme une vedette, faites un «X» sur votre calendrier le 4 et le 14 octobre afin de participer aux grandes fêtes d’ouverture et de fermeture du festival.

