Jason Aldean au cœur de l’attentat à Vegas

Le chanteur country Jason Aldean venait tout juste de commencer son spectacle lorsqu’un tireur a ouvert le feu sur la foule rassemblée devant le Mandalay Bay, à Las Vegas, dimanche soir. Mais qui est Jason Aldean ? Voici cinq choses à savoir sur la star américaine.

Quadruple platine

Jason Aldean, de son vrai nom Jason Aldine Williams, est arrivé sur la scène musicale en 2005 avec un premier album éponyme. Ses trois premiers opus ont obtenu un succès respectable, mais c’est la sortie son quatrième en carrière, en 2010, qui l’a révélé à l’échelle mondiale. Certifié quadruple platine, My Kinda Party a produit trois extraits qui ont atteint le sommet des palmarès, dont Don’t You Wanna Stay, interprétée en duo avec Kelly Clarkson. En tout, 15 millions de ses albums ont été vendus au cours des 12 dernières années.

Primé 27 fois

Depuis ses débuts, Jason Aldean a été récompensé à 27 reprises par de prestigieuses organisations telles que Billboard et l’Academy of Country Music. Le mois dernier, il a été nommé parmi les Artistes de l’année de la chaîne américaine CMT (Country Music Television), aux côtés de Chris Stapleton, Florida Georgia Line, Keith Urban et Luke Bryan. Ils seront honorés lors d’une soirée spéciale prévue le 18 octobre prochain, à Nashville.

Bien établi

Suivi par un total de près de 15 millions d’abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram, Jason Aldean se passe d’introduction chez nos voisins américains. Selon le magazine Forbes, il serait au septième rang des artistes country les mieux payés pour l’année 2016 avec un revenu annuel estimé à 32,5 millions de dollars américains. Le chanteur de 40 ans puise régulièrement dans sa fortune personnelle pour venir en aide à différentes causes telles que celle du cancer du sein et, plus récemment, pour venir en aide aux sinistrés des ouragans Harvey, Irma et Maria.

Rassurer ses fans

Jason Aldean a tenu à rassurer ses fans dans les heures ayant suivi la tragédie de dimanche soir. Le chanteur s’est tourné vers Instagram pour dire que, même s’il ne « savait toujours pas quoi dire », il tenait à faire savoir à ses 2 millions d’abonnés qu’il était en sécurité. « Mes pensées et mes prières vont à tous ceux impliqués ce soir. Ça me brise le cœur que ce soit arrivé à des gens simplement venus profiter de ce qui devait être une soirée plaisante », a-t-il souligné.

De retour sur scène vendredi

Le prochain concert de Jason Aldean est prévu vendredi soir au forum d’Inglewood, en Californie. Amorcée en avril dernier à Toledo, en Ohio, sa tournée They Don’t Know se terminera le 28 octobre prochain à Bossier City, en Louisiane. Au moment de mettre sous presse, aucune annonce n’avait été faite quant à un changement pour ses prochains spectacles.