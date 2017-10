Je sors, je reste

JE SORS :

- CONCERT

Hanson

Photo courtoisie

Qui se souvient des frères américains Hanson? Les jeunes adolescents aux cheveux longs sont devenus des hommes, ils ont d’ailleurs coupé leurs crinières. Revivez leurs succès comme MMMBop, paru sur leur album Middle of Nowhere, en 1997. 25 ans plus tard, les chansons pop rock, empreintes de nostalgie, nous feront voyager dans le temps. *Ce soir à 20h au Théâtre Corona

- HUMOUR

Martin Perizzolo

Photo courtoisie

Martin Perizzolo a longtemps été l’auteur de bien des textes humoristiques d’émissions et de spectacles. Aujourd’hui, il fait le saut et s’apprête à monter sur scène. Entre l’absurdité, le sarcasme et le malaise, retrouvez un humoriste pince sans-rire, qui surprend par ses histoires. *Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve- Place des Arts

- THÉÂTRE

Post Humains

Photo courtoisie

Dans un monde où la technologie, les êtres humains et de nouvelles créatures ne font qu’un, il y a Dominique qui débute une quête sur son existence. Malade, elle est à la recherche d’appareils médicaux désuets sur lesquels elle dépend. Entre temps, elle fait la connaissance de la communauté cyborg, qui travaille sur la médecine curative et la médecine d’amélioration. *Ce soir à 20h à l’Espace Libre

- CONCERT

Glass Animals

Photo courtoisie

Glass Animals, le quatuor de rock indépendant originaire d’Oxford, s’arrête à Montréal pour le grand plaisir de leurs fans. Rappelons qu’après leur succès de l’album Zaba, en 2014, qu’ils ont lancé l’album How To Be A Humain Being, en 2016, plus pop que le premier et qui raconte les rencontres et les histoires faits à travers les voyages dans le monde. * Ce soir à 20h au M Telus

- THÉÂTRE

Playing with fire – The Theo Fleury story

Photo courtoisie

Sur scène, l’histoire fascinante du joueur de hockey Theoren Fleury est racontée. Adaptée du roman biographique Playing with fire, on retrouve un jeune homme armé de courage, qualifié de trop petit pour devenir un athlète de la LNH. Des années plus tard, avec une Coupe Stanley et une médaille d’or aux Olympiques en poche, il peut dire avoir défié les probabilités. À noter que la pièce est seulement en anglais. * Ce soir à 20h au Théâtre Centaur

JE RESTE

- LIVRE

Un jour je te dirai tout

La romancière Brigitte Haentjens nous fait vivre une histoire d’amour qui explore les facettes de la sexualité, de la création et du désir. Son héroïne n’a que 20 ans, en voyage sur un île bien lointaine. Elle y fait la rencontre d’un homme âgé de dix ans de plus qu’elle. Instantanément, les inconnus deviennent rapidement des amants inséparables. *Sortie en librairie le 3 octobre

- DVD

The Book of Henry

Photo courtoisie

Henry est un garçon de 11 ans, élevé seul par une mère célibataire. Dans son corps d’enfant, se trouve déjà un adulte. Un jour avec son frère Peter, il fait la rencontre de la voisine, du même âge Christina. Toutefois, la jeune fille habite avec son beau-père, qui abuse d’elle. Henry décide de lui venir en aide...Une fois, pour de bon. *Sortie le 3 octobre

- TÉLÉ

Faits divers

Photo courtoisie

Mettant en vedette la comédienne Isabelle Blais, la série policière Faits divers est totalement captivante et même sanglante. Se déroulant dans la couronne Nord de Montréal, plusieurs meurtres surviennent et la chef-enquêtrice Constance Forest doit trouver les coupables parmi plusieurs suspects, dont Mike Pratt, un propriétaire d’un commerce de portes et fenêtres, qui trempe dans certaines magouilles. * Ce soir à 20h sur les ondes de Radio-Canada

Coup de cœur d’Anne-Lovely

CONCERT : L’Arpeggiata débarque à Montréal

Photo courtoisie

La Société Pro Musica nous propose deux rares rendez-vous de la musique classique dans la métropole, soit la première au Canada de l’ensemble L’Arpeggiata et sa fondatrice Christina Pluhar. Les mélomanes québécois sont donc invités à découvrir deux concerts, ce soir et demain soir. Au programme, Madame Pluhar propose donc l’odyssée Mediterraneo, dans lequel la poésie grecque est bercée par les instruments à cordes pincées et la prestation La Lyra d’Orfeo, qui met en vedette les cantates italiennes de Luigi Rossi, à la cour d’Anne d’Autriche, au 17e siècle. *Ce soir et demain à 20h à l’église Saint-Pierre-Apôtre