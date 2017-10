Lara Fabian, Garou et Alex Nevsky rejoignent Éric Lapointe

Éric Lapointe sera le seul coach de La Voix 5 à retrouver sa chaise pour la sixième saison à TVA. Vainqueur de la plus récente édition grâce à Ludovick Bourgeois, il devra défendre son titre contre Lara Fabian, Garou et Alex Nevsky.

Figure importante de l’émission depuis ses débuts, Marc Dupré quitte donc l’aventure, tout comme Pierre Lapointe et Isabelle Boulay, qui ont quant à eux bâti trois équipes de La Voix. Le départ des trois coachs est lié à des projets d’albums et de spectacles.

Les nouvelles recrues réjouissent Stéphane Laporte. «¨La Voix 6¨ promet d’être un grand cru. Des artistes extrêmement doués et originaux provenant de tous les styles musicaux se sont présentés aux préauditions. J’ai hâte que Garou, Lara, Éric et Alex découvrent les meilleurs d’entre eux, et les aident à développer leur talent», s’est enthousiasmé le producteur associé de l’émission dans un communiqué.

Garou connaît déjà bien le concept du populaire concours, lui qui a agi à titre de coach pour quatre éditions de «The Voice: la plus belle voix» en France. Lui et son candidat Yoann Fréget ont d’ailleurs remporté la deuxième saison, en 2013.

Au Québec, l’animation du rendez-vous dominical le plus populaire de la télé sera une fois de plus confiée à Charles Lafortune. Le reste de la semaine appartiendra à Anouk Meunier qui explorera l’arrière-scène de La Voix, l’hiver prochain.