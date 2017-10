Le casse-tête prend forme

En raison de leurs deux victoires convaincantes du week-end, les joueurs du Canadien ont pu profiter des deux journées de repos qui leur ont été accordées pour faire le vide. Tout le contraire pour l’état-major de l’équipe, dont les 48 dernières heures ont été consacrées à régler les derniers enjeux en prévision de la saison.

Marc Bergevin et Claude Julien ont jusqu’à 17 h aujourd’hui pour envoyer au bureau de la LNH la liste des 23 joueurs qui amorceront la campagne, jeudi soir, à Buffalo. Mais déjà lundi, le Canadien a confirmé le renvoi de Charlie Lindgren à Laval. Du même coup, les noms de Byron Froese et d’Andreas Martinsen ont été placés au ballottage. Plus qu’une pièce à assembler.

Un défenseur de trop

Puisqu’il reste toujours un défenseur de trop, l’état de santé de David Schlemko déterminera l’avenir à court terme de l’un d’entre eux. Blessé à une main au début du camp, le défenseur de 30 ans n’a pas recommencé à s’entraîner avec ses coéquipiers. En inscrivant son nom sur la liste des blessés, le Canadien pourrait garder neuf défenseurs. Dans le cas contraire, l’un d’eux devra plier bagage.

Julien a passé les deux dernières semaines à abrier les mauvaises performances de Brandon Davidson en soutenant qu’il le sait capable de faire mieux et en ajoutant que la nervosité d’une compétition interne fait parfois perdre les repères à certains joueurs.

Il devrait donc le préférer à Joe Morrow, dont le salaire de 650 000 $ fera moins mal à payer à Laval que les 1,55 M$ que Bergevin devra consentir à Davidson.

Quel rôle pour Mete ?

Victor Mete profitera largement de la remise en forme de Schlemko. Sa solide tenue durant le calendrier préparatoire lui a valu d’amorcer la saison à Montréal. Cependant, a-t-il les reins suffisamment solides pour accompagner Shea Weber à la ligne bleue ?

Les matchs préparatoires et la saison régulière sont deux réalités totalement différentes. Il n’y a plus de maillons faibles (ou très peu) une fois la campagne mise en branle. Toutefois, le calme et la vitesse sont des atouts essentiels pour affronter les meilleurs effectifs de l’adversaire. Et quand on procède par élimination au sein des défenseurs gauchers du Canadien, un seul les maîtrise : celui de 19 ans.

Si Julien juge Mete prêt à fouler la glace pendant 20 minutes soir après soir à la gauche de Weber, qu’il le garde à Montréal tout l’hiver. Dans le cas contraire, qu’il le renvoie à London à la fin du mois, où il pourra jouer au-delà de 30 minutes par rencontre, dans toutes les situations, et vivre l’expérience du Championnat du monde junior.

Mitchell devant Martinsen

La présence de huit défenseurs signifie que Julien a dû rétrograder deux attaquants pour réduire leur nombre à 13. La semaine dernière, une réponse au sujet de Byron Froese avait déjà permis de comprendre que son intention était d’en faire l’un des principaux candidats en vue d’un rappel en cours de saison.

Restaient Torrey Mitchell et Andreas Martinson.

À l’exception d’Andrew Shaw, capable de s’acquitter de cette tâche au besoin, Mitchell est le seul centre droitier de l’équipe. Même en incluant Alex Galchenyuk, Charles Hudon et Paul Byron (en passant, Matt Duchene est aussi gaucher).

Voilà qui a sans doute fait pencher la balance au moment de choisir entre lui et l’attaquant que Bergevin a acquis en retour de Sven Andrighetto.

Quelle place pour Hemsky ?

Le DG du Canadien a fait un petit pari en embauchant Ales Hemsky pour un million de dollars. Rien de trop compromettant. Julien a même tenté l’expérience de le jumeler à Max Pacioretty et Jonathan Drouin. Sans une once de succès.

En l’insérant à la droite de Paul Byron et de Jacob de la Rose, Julien vient ajouter une touche offensive supplémentaire à son quatrième trio. Ce n’est pas une mauvaise idée.

Le Tchèque rejoindra le capitaine et Drouin lorsque le Tricolore jouera avec l’avantage d’un homme. Une expérience qui n’a pas été concluante samedi, Hemsky ayant fait avorter quelques jeux.

Combien de temps à Laval pour Lindgren ?

Lindgren amorcera la saison avec le Rocket. Pour son développement, c’était la meilleure décision à prendre. Cependant, on peut s’attendre à le revoir à Montréal, peut-être plus rapidement que prévu.

Al Montoya n’a rassuré personne en accordant 12 buts sur 74 tirs lors de ses trois sorties en match préparatoire.

Dans une lutte qui s’annonce serrée pour une place en séries éliminatoires, tous les points seront d’une importance capitale. Comme l’auxiliaire de Carey Price devrait obtenir une vingtaine de départs, il aura la responsabilité d’une quarantaine de points de classement.

Advenant que Montoya soit chancelant, la proximité de Laval permettrait à Bergevin d’appeler Lindgren en renfort tout en le laissant poursuivre son apprentissage avec le Rocket.