Les Alouettes créent des sourires

Comme chaque année, les joueurs des Alouettes de Montréal rendaient visite aux enfants malades dans les différents hôpitaux de la métropole, lundi.

L'objectif: ensoleiller la journée des enfants et de leurs parents qui traversent des moments difficiles. Armés de leurs sourires, les joueurs ont offert des cadeaux et autographes aux nombreux enfants rencontrés.

«C'est le fun de voir les enfants et de rendre leur journée plus joyeuse. Je le ferais n'importe quand», a insisté le centre-arrière Oumar Touré.

Cette tradition tient à coeur à l'organisation des Alouettes. Les joueurs ont donc visité plus de 500 enfants au cours de la journée. Certains joueurs vivent des moments privilégiés avec des enfants qui se confient à eux.

Le botteur des Alouettes Boris Bede prend aussi le temps de discuter avec les parents qu'il rencontre.

«Les enfants sont très courageux, mais pour les parents, ça prend aussi de la patience et beaucoup de leur temps. Ils doivent être fatigués alors si on peut rendre leurs enfants heureux, on le fait avec plaisir», a-t-il dit.