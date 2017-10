Louis-Hébert : ce que révèle l’élection partielle

Sans surprise, la CAQ vient de triompher dans Louis-Hébert avec plus de 50% du vote. C'est un très beau score. Depuis quelques semaines, on maintenait un suspense artificiel à propos d’une chaude lutte entre la CAQ et le PLQ. Mais qui y croyait vraiment? Le gouvernement Couillard va de crise en crise et est de plus en plus profondément rejetée par un grand nombre de Québécois qui se demande vers qui se tourner pour le congédier. À tout le moins, le ras-le-bol du commun des mortels devait s’exprimer vivement et sans ambiguïté. Dans la région de Québec, sans le moindre doute, c’est la CAQ qui incarne l’alternative au PLQ. On ne voit pas comment cela pourrait changer en un an. La culture politique très particulière de la ville de Québec, et plus encore, sa culture radiophonique, est favorable à un parti de centre-droit comme la CAQ.

Que retenir d'autre de cette élection partielle? Trois choses.

La première: le rejet du PLQ est de plus en plus profond dans le Québec francophone. Ce n’est pas surprenant. Nous sommes devant un parti qui non seulement se fiche de la majorité historique francophone, mais multiplie les actions contre elle, comme on le voit avec l’odieuse consultation sur le racisme systémique. Le PLQ ne s’oppose pas seulement à l’indépendance: il humilie les francophones de plus en plus ouvertement. Certes, le PLQ conserve une base irréductible dans les régions et à Québec, mais elle est de plus en plus étroite. On ne sera pas surpris, de ce point de vue, que ce parti mise sur l’immigration massive pour renouveler et élargir sa base électorale. On ne sera pas non plus de le voir mettre de l’avant un multiculturalisme extrême qui est ce qu’on pourrait appeler une stratégie identitaire adaptée à l’électorat du PLQ.

La seconde: le PQ, à Québec, s’enfonce dans le mauvais rôle de tiers-parti. On ne saurait en blâmer son chef actuel, Jean-François Lisée: la décomposition du PQ à Québec est constante depuis 2003. Personne ne sait de quelle manière renverser la tendance. Peut-être est-elle irréversible? Elle témoigne de la dislocation de la question nationale. Que veut dire être un parti souverainiste dans un contexte historique où personne ne s’imagine que la question de l’indépendance ne se posera d’ici 10 ans? On sait que pour l’instant, à la grandeur du Québec, le PQ et la CAQ se mènent une chaude lutte pour savoir lequel des deux sera la grande alternative au PLQ en 2018. Mais d’une région à l’autre, la course est plus ou moins serrée. Chose certaine, si le PQ veut se construire une majorité en 2018, il devra le faire en dehors de Québec. Il n’est pas interdit de se rappeler, toutefois, que Louis-Hébert a déjà été une circonscription péquiste. Pour 2022, les péquistes doivent se demander de quelle manière elle pourrait le redevenir.

La troisième: Québec Solidaire a lamentablement échoué ce soir, avec un maigre 5%. Malgré toute la complaisance à son endroit d’une partie significative du système médiatique, QS demeure pour l’instant un phénomène montréalais associé à une forme de populisme de gauche très radical inconscient d’en être un. Imaginons seulement ce qui se passerait si la complaisance médiatique cessait à son endroit. Quant au groupuscule nommé Option nationale, on le voit ce soir, il est hors-circuit. On peut même croire qu’il n’est maintenu en vie médiatiquement que pour donner l’impression, lorsqu’il s’unira avec QS, qu’une frange importante du mouvement souverainiste vient de basculer vers la gauche radicale.

Au final, la partielle de Louis-Hébert révèle surtout une chose: le rejet du PLQ. En soi, c’est une bonne nouvelle. Reste à voir si cela annonce une tendance et qui en profitera plus globalement, au-delà de la seule région de Québec.