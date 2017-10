QUÉBEC | Un pilier de La Voix ne se retournera plus. Après cinq saisons, Marc Dupré a choisi de céder sa place de coach pour la sixième saison de l’émission. Un vent de nouveauté soufflera donc l’hiver prochain lorsque Lara Fabian, Garou et Alex Nevsky se joindront à Éric Lapointe.

Marc Dupré a expliqué lundi, dans un bref message publié sur les réseaux sociaux, qu’il souhaitait se concentrer sur « de nouveaux projets et passer plus de temps avec [sa] famille ».

Le chanteur n’a pas voulu commenter davantage et il a décliné les demandes d’entrevue. Selon son message, quitter l’aventure était sa propre décision.

Isabelle Boulay et Pierre Lapointe passent également le flambeau. Il faut dire que, tout comme Marc Dupré, qui lance un album le 2 novembre prochain, ils ont chacun lancé un nouvel album cet automne et préparent une tournée de spectacles.

Lara Fabian et Garou

On sait déjà qui seront les nouveaux coachs. Lara Fabian entretient une histoire d’amour avec le Québec depuis plusieurs années. Elle lancera cet automne son 13e album studio, intitulé Camouflage, sous l’étiquette Musicor.

Photo courtoisie

Pour sa part, Garou débarque dans la version québécoise de La Voix en terrain connu : il a été coach à The Voice : la plus belle voix en France durant quatre saisons. C’est maintenant au Québec qu’il appuiera sur le bouton rouge.

Photo Martin Chevalier

Alex Nevsky a quant à lui fait ses premières armes lors des deux saisons de La Voix junior et lors des deux dernières saisons de La Voix, comme mentor pour l’équipe de Marc Dupré.

Éric Lapointe sera de retour pour une cinquième saison consécutive. « La Voix 6 promet d’être un grand cru, a commenté Stéphane Laporte dans un communiqué envoyé lundi. Des artistes extrêmement doués et originaux provenant de tous les styles musicaux se sont présentés aux préauditions. J’ai hâte que Garou, Lara, Éric et Alex découvrent les meilleurs d’entre eux et les aident à développer leur talent. »

► Anouk Meunier prendra la barre de l’émission diffusée en semaine. La prochaine saison de La Voix sera diffusée à l’hiver 2018, à TVA.