Métier manuel : quel secteur choisir ?

Alice Mariette - 37e AVENUE

Il existe une multitude de métiers manuels et de secteurs dans lesquels exercer. Mais comment choisir celui qui nous convient ?

« Je me bats pour un choix qui est axé sur l’individu plutôt que sur les grandes tendances », avertit Valérie Plourde, conseillère d’orientation et coach de carrière. Pour elle, il faut décider d'un secteur avant tout par passion ou conviction et éviter de le faire en fonction du marché.

Toutefois, elle note que certains secteurs recrutent plus que d’autres. C’est le cas de la construction, de la production et de la manutention. Ils offrent de belles perspectives d’emploi, avec des taux de chômage très bas et de bons salaires, même dans les postes débutants.

« Tout ce qui est technique est particulièrement recherché sur le marché de l’emploi », commente Mme Plourde. Par exemple, les diplômés en mécanique de machines fixes, en mécanique d’engins de chantier ou en techniques d’usinage sont très demandés. De plus, il y a bel et bien une pénurie dans les secteurs des mines et de la métallurgie.

« Il faut aussi bien prendre en compte notre lieu de résidence, car certaines zones sont plus saturées que d’autres », prévient toutefois la conseillère d’orientation. L’inverse est aussi vrai : dans certaines régions, le manque de main-d’œuvre spécialisée est criant.