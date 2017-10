Neuf ans de prison après avoir tué pour une dette de 40 $

Un vendeur de drogue qui en a tué un autre pour une dette de 40 $ a écopé de neuf ans de pénitencier, mais la peine aurait été plus sévère s’il n’avait pas été battu par des gardiens en prison, a expliqué le juge.

« Il s’est fait casser trois dents [par des agents], car il n’obéit pas assez rapidement aux instructions, mais sa plainte n’a pas abouti, car il n’y a pas de vidéos en raison d’une erreur d’un membre de l’équipe d’intervention ; le tribunal doit en tenir compte dans sa sentence », a lancé le juge Stephen Hamilton lundi, au palais de justice de Montréal.

Sans cet incident survenu en décembre 2015, la « peine appropriée » pour Roody Louis aurait pu monter jusqu’à 12 années d’incarcération, a commenté le magistrat, rappelant que l’accusé avait commis un « quasi-meurtre » en février 2014.

Dette de drogue

À l’époque, l’accusé de 35 ans vendait de la drogue au centre-ville de Montréal, tout comme sa victime Jaime Bustillo, 48 ans.

« On est loin du cercle littéraire et d’un salon de thé, avait déclaré Me Marie-Josée Thériault, de la poursuite, lors du procès. Mais malgré ce milieu dur, un homme a perdu la vie. »

Peu avant le drame, les deux hommes qui se connaissaient s’étaient disputés à propos d’une prétendue dette de 40 $ que Louis voulait recouvrer. Le soir fatidique, alors que M. Bustillo marchait dans la rue avec sa conjointe, Louis a alors surgi de nulle part.

« [L’accusé] a poignardé sa victime une fois, près du cœur », a rappelé le magistrat.

Manquements

Lors du procès, Louis a juré que la police avait attrapé la mauvaise personne puisqu’il aurait été « ailleurs » au moment des événements. Le jury ne l’avait pas cru, mais plutôt que de le déclarer coupable de meurtre au premier degré, le verdict en a été un d’homicide involontaire.

« La victime n’a pas provoqué l’accusé qui n’était pas ivre, a rappelé le juge. M. Louis n’avait pas de troubles psychiatriques. Et après, il a fui plutôt que d’apporter son aide à la victime. »

La Couronne réclamait 12 années d’incarcération pour Louis, en raison entre autres de ses antécédents judiciaires. Même en prison, l’accusé a continué à faire des siennes puisqu’il a cumulé 179 manquements disciplinaires.

De son côté, Me Alexandra Longueville, de la défense, suggérait six ou sept ans de pénitencier.

Compte tenu de la détention préventive, il reste à Louis un peu plus de trois ans et demi à purger avant d’être libéré.