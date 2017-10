Nouvelle acquisition payée comptant pour EXFO

En ligne avec sa stratégie de développement, EXFO a procédé à une nouvelle acquisition en se portant acquéreur de Yenista Optics S.A.S. dans une transaction évalué à 11,1 M$ US payée comptant.

Yenista Optics, fondée à Lannion, en France, fournit des équipements de pointe pour les tests réseaux optiques dans les secteurs de la R & D et de la fabrication.

L’entreprise, rentable en 2016, avec des revenus de 5,8 M$, poursuit sa croissance, est-il mentionné dans le communiqué de presse émis lundi.

«Les produits de pointe de Yenista Optics, qui augmentent le marché exploitable d’EXFO de plus de 100 M$ dans les testes optiques, seront intégrés à la gamme de produits de la couche physique de la société mère.»

D’après les données internes de la société, EXFO devient numéro 1 du marché mondial des équipements pour les tests de fibre optique, avec l’ajout des revenus de Yenista.

«Nous augmenterons notre part du marché des tests optiques, surtout pour les cas d’utilisation en laboratoire et en usine pour les fournisseurs de composantes et d’équipement de réseau», explique Germain Lamonde, président exécutif du conseil d’administration d’EXFO qui pilote le dossier des acquisitions.

Yenista Optics détient plus de 20 brevets pour ses technologies.

Stratégie de croissance

En septembre dernier, Le Journal a rencontré le nouveau PDG d’EXFO, Philippe Morin, dans les bureaux du siège social de Québec. Au cours de l’entrevue, il a été question de la poursuite des acquisitions amorcées au cours des derniers mois.

«On est dans un contexte de développement et de croissance. Cela fait partie de notre stratégie de cinq ans qui s’élabore sur deux axes. On veut continuer à croître de manière organique par des innovations et, en parallèle, on regarde aussi pour des acquisitions potentielles», avait-il alors souligné.

«On est dans une situation où financièrement, la société a l’opportunité de pouvoir faire d’autres acquisitions pour élargir notre portefeuille.»

Le marché est favorable à une expansion, avait-il, d’autant plus qu’elle ne possède aucune dette.

