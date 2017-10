Octobre coûtera cher aux gamers

Après octobre, vous n'aurez plus aucune raison de dire que vous n'avez pas de nouvelles aventures à vous mettre sous la dent, puisque Forza Motorsport 7, Assassin's Creed et Super Mario Odyssey seront vendus dans les prochains jours.

Rares sont les mois qui nous gâtent autant en termes de jeux de qualité. Disons que cette liste non-exhaustive de jeux qui sortiront en octobre vous aidera à trouver de bonnes idées-cadeaux pour les Fêtes... ou à dire adieu à vos économies!

3 octobre

Forza Motorsport 7 - Xbox One, Windows

Le simulateur de course exclusif à Microsoft en est déjà à sa septième édition. En plus de la météo dynamique, les créateurs nous promettent des sensations de danger et de vitesse plus réalistes que jamais. Si vous avez un Xbox et que vous aimez les jeux de course, c'est un must.

À LIRE AUSSI: Forza Motorsport 7: «plus excitant et plus effrayant», surtout sur Xbox One X

Deuxième épisode de Telltale's Batman: The Enemy Within - PlayStation 4, Xbox One

​Après une première entrée convaincante, le jeu d'action et de choix sur Batman s'amène avec le deuxième épisode de la deuxième saison. Un jeu très rentable (30$ pour la saison complète).

5 octobre

Dragon’s Dogma: Dark Arisen - PS4, Xbox One

Le RPG en monde ouvert célèbre son cinquième anniversaire avec une version rematricée pour PS4 et Xbox One.

6 octobre

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions - Nintendo 3DS

​Nintendo repense le titre sorti sur Gameboy Advance en 2003.

Quant à Bowser's Minions, il s'agit d'une nouvelle campagne qui permet aux joueurs de contrôler Captain Goomba. L'objectif est de récupérer le plus de petits soldats possible et de sauver Bowser.

La bêta ouverte de Star Wars: Battlefront 2

Le jeu complet sortira un mois plus tard. Ceux qui l'ont précommandé y auront accès dès le 4 octobre. Au menu: des modes multijoueurs, mais aussi un mode arcade solo et un scénario en mode Frappe. On ne sait pas trop c'est quoi, mais ça sonne cool.

10 octobre

Middle-Earth: Shadow of War - PC, PS4, Xbox One

​On ne change pas une recette gagnante: après le succès de Shadow of Mordor, Monolith a décidé de plancher sur Shadow of War. Un excellent jeu qui reprend les bases RPG et d'exploration de son prédécesseur, mais en fait beaucoup plus, comme j'ai pu le remarquer lors d'une séance de jeu au début du mois. Un incontournable pour les amateurs du Seigneur des Anneaux.

13 octobre

The Evil Within 2 - PS4, Xbox One et PC

​Le jeu se déroulera principalement dans une réalité alternative remplie de créatures hideuses... et d'humains monstrueux. Rassurant. En plus, ça sort un vendredi 13.

17 octobre

WWE 2K18 - PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

​Il n'y a pas qu'à TVA Sports que la lutte revient en force: WWE 2K18 tentera de redresser la barque, après quelques années décevantes.

South Park: The Fractured But Whole - PC, PS4, Xbox One ​

​Après une première adaptation couronnée de succès, Ubisoft reprend là où il avait laissé la série virtuelle. L'Annale du Destin promet plus d'absurdité, de grossièretés et de plaisir.

Gran Turismo Sport - PS4

On ne sait plus trop à quoi s'attendre de la série Gran Turismo. Forza a réellement pris le contrôle du marché de la simulation automobile depuis de nombreuses années. Reste à voir comment le premier GT complet sur PS4 se débrouillera. Un mode VR est inclus, ce qui n'existe pas dans la série Forza (ou, plus simplement, sur Xbox).

Pour comparer avec son compétiteur, GT Sport offrira environ 150 voitures, contre plus de 700 pour Forza 7.

20 octobre

Fire Emblems Warriors - Nintendo Switch, Nintendo 3DS​

24 octobre

Destiny 2 - PC

La version console cartonne; les joueurs auront maintenant la chance d'expérimenter le jeu de l'heure et de comprendre tout le buzz qui entoure Destiny.

27 octobre

Assassin's Creed: Origins - PS4, Xbox One, PC

La franchise a ralenti depuis quelques années. Comment la relancer? En retraçant l'origine des Assassins, en Égypte Antique, tout en revisitant le système de combat.

Super Mario Odyssey - Nintendo Switch

Je n'ai qu'un mot à dire sur la nouvelle aventure de Mario: enfin!

Wolfenstein II: The New Colossus - PS4, Xbox One, PC

Les images de la suite de The New Order ont jusqu'à maintenant impressionné la communauté.

Votre mission, qui se déroule en 1961, est simple: tuez tous les nazis en sol américain.

N'oubliez pas de revenir nous voir pour lire et regarder nos critiques pour quelques-uns de ces jeux!