Partielle dans Louis-Hébert: qui succédera à Sam Hamad?

Les électeurs de la circonscription de Louis-Hébert à Québec votent lundi, afin d’élire le député ou la députée qui remplacera Sam Hamad, qui a démissionné le 27 avril.

Cette élection partielle a fait couler beaucoup d’encre alors que le Parti libéral et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont chacun dû changer de candidat durant la campagne, puisque ceux-ci avaient été mêlés dans le passé à des histoires de harcèlement au travail, les forçant à se retirer de la course.

Près de 15 % des 45 000 électeurs de Louis-Hébert ont déjà voté par anticipation. Un long bulletin de vote attend ceux qui n’ont pas encore exercé leur devoir de citoyen, avec un choix à faire parmi 10 candidats. La course s’annonce surtout féroce entre la candidate caquiste et la libérale.

La candidate libérale Ihssame El Ghernati tentera de conserver cette circonscription pour son parti, elle qui remplace Sam Hamad, élu pour la première fois en 2003 jusqu’à sa démission en avril dernier.

De son côté, Geneviève Guilbault, de la CAQ, espère concrétiser la montée de son parti dans les sondages.

Normand Beauregard est le candidat du Parti québécois, qui constitue l’opposition officielle.

Mme El Ghernati devait voter à l’école primaire Les Sources, à 11 h 30; Mme Guilbaut à l’école Les Bocages, à 10 h 30 et M. Beauregard à l’hôtel de ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, à 11 h.

Guillaume Boivin (Québec solidaire), Martin Saint-Louis (Option nationale), Alex Tyrrell (Parti vert), Denis Blanchette (NPDQ), Sylvie Asselin (Parti conservateur du Québec), Jean-Luc Rouckout (Équipe autonomiste) et Vincent Bégin (indépendant) sont les autres options pour les électeurs.