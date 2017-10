Patricia Paquin partage une vidéo touchante pour l'anniversaire de son fils Benjamin

C'est Mathieu Gratton qui a réalisé la touchante vidéo qui souligne le 16e anniversaire de son fils Benjamin.

C'est dans le cadre de son projet Le monde de Benjamin qui présente les défis et bons coups quotidiens de son fils atteint par l'autisme que la vidéo a été réalisée.

On nous y présente Benjamin, heureux de célébrer une année de plus et alors qu'il réagit aux petits mots doux que de nombreuses vedettes lui ont adressés. Éric Salvail, Julie Perreault, Paul Houde et de nombreuses autres personnalités publiques ont tenu à offrir leurs souhaits à l'adolescent.

«Il y a 16 ans aujourd’hui, je devenais père. À 25 ans, je me trouvais un peu jeune et immature pour avoir une telle responsabilité, mais comme je savais qu’il allait avoir une mère exceptionnelle je me disais que mon fils n’allait certainement pas manquer d’amour», partage Mathieu Gratton sur Facebook.

«Ce matin je suis un père fier. Je ne suis pas fier juste parce qu’il m’impressionne, mais aussi parce qu’il est sensible et qu’il veut aider. Benjamin sait que de faire des vidéos peut aider les autres. Il le fait de bonté de cœur, parfois un peu impatient, mais il le fait. Il y trouve un plaisir, une fierté personnelle. Laissez-moi vous dire qu’en regardant la dernière vidéo, il était très heureux... Même si ça ne transparaît pas toujours dans ses réactions. Je sais qu’il m’en parlera longtemps et souvent.»

Une maman fière

Benjamin est certainement bien entouré, puisque sa maman, Patricia Paquin, a également réitéré à quel point elle était fière de son fils. Elle a souligné son anniversaire en partageant la vidéo du Monde de Benjamin et ces quelques mots.

«C'est aujourd'hui le seizième anniversaire de Benjamin! Vous dire combien je suis fière. Ce soir je t'emmène au cinéma», a simplement écrit Patricia sur sa page Facebook.