Pornographie sur internet : des experts planchent sur la protection des enfants

L’exposition des enfants à la pornographie sur internet, ou encore leur exploitation à travers des sites pédopornographiques, sera au coeur d’un congrès international organisé cette semaine à Rome par une université catholique, avec l’appui du pape François, ont expliqué lundi les organisateurs.

Le prêtre allemand Hans Zollner a convié à partir de mardi à l’Université grégorienne de Rome un «think tank» international interdisciplinaire, mélangeant scientifiques, universitaires, policiers, ministres ou encore représentants d’ONG.

Si les experts sont presque tous du monde laïc, une déclaration finale sera présentée au pape François vendredi lors d’une audience avec 150 participants.

«Il n’y a pas de temps à perdre», a souligné lundi devant la presse le père Zollner, universitaire jésuite et psychothérapeute qui voyage dans le monde entier pour prévenir les crimes de pédophilie et a créé un programme d’études sur la question pour former des ecclésiastiques.

«Chaque enfant a le droit à la protection de son intégrité physique et morale. Nous travaillons dur pour que ce soit le cas dans le monde réel et nous devons faire la même chose dans le monde virtuel», ajoute cet expert, irrité par ceux qui associent les abus sexuels au seul monde de l’Eglise.

À titre d’exemple, il cite le cas de l’Inde où 500 000 personnes découvriront internet dans les deux prochaines années : «La moitié seront des mineurs dont les parents n’ont aucune idée de ce qu’on peut trouver sur la toile».

Dans beaucoup de pays, en particulier en Asie, les abus sexuels sur des enfants sont encore un sujet tabou, empreint de «honte», souligne-t-il. «Une campagne de l’Union européenne affirme qu’un enfant sur cinq est victime d’abus sexuels, mais qui s’en préoccupe?».

Le congrès international, en préparation depuis deux ans et qui doit déboucher sur un plan d’action, est «historique» par son caractère pluridisciplinaire, avance Ernie Allen, un expert américain sur l’exploitation des enfants.

«Le gouvernement américain a créé un outil qui permet aux dissidents politiques d’utiliser internet de manière anonyme, les mettant à l’abri de systèmes politiques répressifs», note-t-il. «Mais un +dark web+ a émergé, anonyme et secret, utilisé par des trafiquants de drogue, des marchands d’armes, des groupes extrémistes et des trafiquants d’enfants».

Pour Johanna Shields, conseillère du Premier ministre britannique sur la sécurité sur internet, «la technologie est en train de profondément transformer l’enfance», avec des «communications cryptées permettant à des personnes de s’exprimer librement». Plus de 800 millions de jeunes dans le monde sont nés à l’ère d’internet.