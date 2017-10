Prévenir les infiltrations d’eau avant le déluge

Pluie, neige, gel, dégel et inondations : la météo que nous avons connue l’hiver dernier laisse présager qu’un tel cocktail météorologique pourrait très bien se répéter cette année.

Lorsque survient une anomalie météorologique impliquant de soudaines accumulations d’eau, plusieurs propriétaires de maison ne sont pas préparés adéquatement. Voici donc une série de précautions à prendre dès cet automne afin de protéger votre logis des infiltrations d’eau.

1- Vérifiez les fondations

Si vous décelez des fissures, l’expertise d’un spécialiste pourra vous aider à déterminer l’ampleur des travaux à réaliser. Certaines fissures pourront être colmatées à partir de l’intérieur de la maison. Autrement, il faudra creuser à l’extérieur afin d’atteindre d’autres zones à réparer.

Vous pouvez également vous assurer que la pente du terrain ne favorise pas les accumulations d’eau à la base de votre maison. Au besoin, il serait judicieux d’adapter la forme de certaines zones de votre terrain.

2- Préparez portes et fenêtres

Ôtez les moustiquaires de vos fenêtres et entreposez-les pour l’hiver. D’une part, cela permettra de maximiser l’entrée de lumière dans votre maison et ainsi de réduire la quantité d’énergie requise au chauffage. D’une autre, vos fenêtres sécheront plus rapidement, puisqu’elles ne seront pas obstruées par les moustiquaires. Vous réduirez ainsi les risques d’apparition de moisissures.

Vous pouvez également calfeutrer les entrées d’air, en l’occurrence les contours de vos portes et fenêtres, afin de limiter les entrées d’humidité. Ultimement, vous pouvez remplacer vos anciennes fenêtres par des modèles écoénergétiques plus étanches.

3- Inspectez votre toiture

À la fonte des neiges, il n’est pas rare que certains propriétaires découvrent que leur toit présente un problème d’étanchéité. Un autre bon moyen de prévenir ce genre de problèmes est de vérifier l’état de la toiture avant la tombée des premiers flocons, c’est-à-dire à l’automne.

Pour ce faire, observez l’extérieur de votre toit. Après plusieurs années d’exposition aux intempéries, il est tout à fait normal que les bardeaux, les solins ainsi que les joints d’étanchéité commencent à démontrer des signes d’usure. Si certaines parties de votre toit semblent trop en mauvais état, faites appel à un professionnel.

Aussi, n’oubliez pas d’entretenir les gouttières. Enlevez non seulement les feuilles mortes, mais vérifiez également que l’eau s’écoule normalement, puisqu’il arrive parfois que le tuyau de descente s’obstrue. Et pour réduire au minimum tout risque d’infiltration dans vos fondations, vérifiez que l’eau des gouttières est rejetée à une distance suffisamment éloignée des murs.

Conseils

Soyez méthodique. Dressez une liste de vérifications pour l’automne. Vous pourrez y revenir chaque année, et ainsi vous n’oublierez aucun détail.

Votre assurance habitation est-elle à jour ? L’automne est un bon moment pour procéder à cette vérification. Chaque année, plusieurs propriétaires se font surprendre par un épisode de redoux ou encore par des inondations printanières.

► Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ. Son entreprise de formations et de coaching pour investisseurs en immobilier – Immofacile.ca – peut percevoir des honoraires liés à la formation et aux soirées de conférences mensuelles.