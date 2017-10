Qu’est-ce qu’un représentant à la prévention ?

Paul Le Bas - 37e avenue

Dans certaines entreprises de plus de vingt employés, un représentant à la prévention est obligatoire. À quoi sert-il ?

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSTT), les travailleurs des compagnies de plus de vingt employés désignent parmi eux un représentant à la prévention (RP) en matière de santé et de sécurité́ du travail.

Le RP exerce, à l’intérieur de son emploi et sans perte de salaire, des fonctions définies par la LSTT. Il a entre autres pour rôle d’identifier des situations à risque, d’enquêter sur les accidents de travail ou d’assister un collègue dans l’exercice de son droit de refus d’exécuter une tâche dangereuse.

La gestion de la prévention est une responsabilité partagée. Le RP se distingue donc de l’inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST anciennement la CSST) et du représentant direct de l’employeur, avec lesquels il collabore. Le nombre de représentants à la prévention sur un lieu de travail et leur temps libéré par semaine sont fixés par le comité paritaire de santé et de sécurité de la compagnie, la convention collective ou par la LSTT en cas de désaccord.

Au Québec, l’obligation d’un RP ne vise que quelques catégories d’établissements (bâtiments et travaux publics, industrie chimique, mines, industrie du bois, par exemple). Elle est donc loin de s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité économiques du Québec.

Cependant, sans y être légalement tenus, nombre d’établissements ont opté pour la présence d’un ou plusieurs RP. C’est le cas du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Chris Ross, vice-président de l’Association des Pompiers de Montréal, lui-même RP, souligne l’importance du rôle du représentant, de sa présence sur les lieux d’intervention, de son analyse des causes des accidents au travail et de son travail de suivi des dossiers des pompiers blessés qu’il visite à l’hôpital.

Le rôle du RP est donc majeur au sein des organisations.