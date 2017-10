Qui est le chanteur country en concert lors de la fusillade de Las Vegas?

Jason Aldean avait à peine entamé son spectacle lorsqu’un tireur fou a fait plus de 50 morts et 200 blessés parmi les spectateurs. La star de la country, elle, est saine et sauve.

Sur YouTube, les vidéos du chanteur de 40 ans cumulent près de 100 millions de vues.

Depuis 2005, il a enregistré sept albums, qui ont tous rencontré beaucoup de succès sur les palmarès country.

Dernièrement, il s’est beaucoup engagé auprès des sinistrés des ouragans Harvey, Irma et Maria, qui ont frappé les États-Unis en septembre.

Il habite à Nashville avec sa femme, la chanteuse Brittany Kerr, et leurs trois enfants.

Plus de neuf millions de fans le suivent sur Facebook, trois millions sur Twitter. C’est sur les réseaux sociaux qu’il a d'ailleurs offert ses prières aux victimes de la fusillade.

Tonight has been beyond horrific. I still dont know what to say but wanted to let everyone know that Me and my Crew are safe. My Thoughts and prayers go out to everyone involved tonight. It hurts my heart that this would happen to anyone who was just coming out to enjoy what should have been a fun night. #heartbroken #stopthehate Une publication partagée par Jason Aldean (@jasonaldean) le 2 Oct 2017 à 1h17 PDT

Dimanche soir, plus de 20 000 spectateurs s’étaient massés devant le Mandala Bay pour la dernier concert du Festival Route 91 Harvest.

C’est à partir du balcon de sa chambre d’hôtel que Stephen Paddock aurait commis le massacre.