Santé et sécurité au travail : quels sont vos droits et obligations en tant qu’employé ?

La loi est claire : les entreprises sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés et doivent mettre en place des programmes pour les protéger. Mais les salariés ont également des obligations à respecter dans le cadre de cette loi. Quelles sont-elles ?

Le rôle premier d’une entreprise est de s’assurer que son personnel peut exercer ses tâches en toute sécurité. De son côté, le salarié doit lui aussi respecter certaines règles que l’on peut retrouver sur le site de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Les obligations

L’employé a plusieurs obligations. Il est responsable d’éviter de se mettre en situation de risque. Il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et celle de ses collègues de travail. Il a aussi pour responsabilité d’identifier toutes situations à risque et d’aider à la création d’un milieu de travail sécuritaire. Le salarié doit également passer des examens médicaux si l’entreprise l’exige.

Les droits

En retour, l’employé a le droit d’exiger des conditions de travail sécuritaires pour sa santé et sa sécurité, et de recevoir de l’information, des conseils et une formation sur la sûreté de son milieu de travail. Une supervision appropriée et l’accès à des services de santé préventifs sont également indispensables.

Si les conditions de travail sont dangereuses, le salarié a le droit de refuser d’accomplir une tâche. Même chose pour une femme enceinte ou qui allaite : elle peut se faire attribuer de nouvelles fonctions, le temps que sa sécurité et celle de son enfant ne soient plus en péril.

La sécurité et la santé en milieu de travail sont l’affaire de tous : employeur et salariés. Même si toutes les règles sont respectées, des accidents peuvent quand même survenir. Bref, comme le dit l’adage : prudence est mère de sûreté.