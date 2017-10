Taco Bell lance une ligne de vêtements et c'est quand même beau

On le sait bien, les tacos sont plus tendance que jamais dans la sphère culinaire, et avec raison : Maudit que c’est bon! Mais oseriez-vous afficher votre passion pour les tortillas bien garnies en les portant sur vos vêtements?

C’est ce que Forever 21 vous encouragera à faire dès le 11 octobre prochain, lorsque sa collaboration avec Taco Bell sera mise en vente dans certaines de ses boutiques américaines.

Instagram @lsdxfashion

Pour l’instant, seulement deux images de la collection ont été dévoilées. On y aperçoit un coton ouaté rose bébé avec un écusson à l’effigie d’un combo fort alléchant : un taco, un burrito, une boisson gazeuse et un sachet de sauce piquante. Dans la seconde photo, une mannequin arbore un justaucorps rouge inspiré de ladite sauce piquante.

Instagram @lsdxfashion

On ne sait pas pour vous, mais on doit avouer que les pièces sont quand même vraiment adorables.