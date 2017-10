Tuerie à Las Vegas: voici ce que l'on sait sur le tireur

Les autorités ont confirmé lundi l’identité du tireur. Stephen Paddock, 64 ans, de Mesquite dans le Nevada, est à l’origine du massacre à Las Vegas qui a fait au moins 50 morts et 400 blessés.

Voici ce qu’on sait pour l’instant sur l’auteur de la tuerie la plus meurtrière de l’histoire récente des États-Unis :

Paddock s’est vraisemblablement tué avant l’arrivée de la police au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay, d’où il a tiré sur la foule réunie en pleine rue pour un concert de musique country, a annoncé le shérif de la ville, Joseph Lombardo. Une équipe Swat a utilisé des explosifs pour entrer dans la chambre du tireur qu'il occupait depuis le 28 septembre dernier. Plus de dix fusils ont été retrouvés avec lui, a mentionné le shérif.

Joseph Lombardo stipule qu’ils ne peuvent encore se prononcer sur les motifs ayant poussé à Stephen Paddock à perpétrer un tel acte. Le shérif le décrit comme un «loup solitaire» qui a agi seul.

Eric Hudson Paddock a affirmé qu’il n’a aucune idée quant aux raisons qui ont poussé son frère à commettre ce geste. «On est complètement stupéfaits», a-t-il laissé tomber au Daily Mail. Stephen était un retraité, un «simple gars» qui allait dans des hôtels et allait voir des spectacles ainsi qu’un pilote possédant deux avions, selon Eric.

Les forces policières étaient à la recherche de Marilou Danley, décrite comme sa compagne. Les autorités mentionnent qu’ils ont localisé «à l’étranger» la femme asiatique de 4 pieds et 11 pouces. «Nous lui avons parlé et nous ne pensons pas qu'elle soit impliquée», a expliqué M. Lombardo. Deux véhicules, une Hyundai Tucson et une Chrysler Pacifica, associés au tireur, étaient également recherchés par la police.

AFP

La police de Mesquite fouille présentement sa maison. Les autorités ne peuvent pas confirmer depuis combien de temps il vivait dans la région.

Plusieurs photos du tireur circulent sur Internet, mais personne n’a confirmé qu’il s’agissait vraiment de lui. Le nom Stephen Paddock se retrouve également sur la liste des agresseurs sexuels, mais encore une fois, impossible de dire s’il s’agit du tireur ou d’un autre Stephen Paddock.