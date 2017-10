Un mariage qui va les transformer

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean Jean Coutu, président du conseil du groupe éponyme, et Éric R. Laflèche, président et chef de la direction de Metro, étaient présents lundi à Montréal, pour officialiser la nouvelle. Pour le numéro 1 de Metro, il ne fait pas de doute que des mises à pied auront lieu et que l’entreprise cherchera, dès le printemps prochain, des synergies d’au moins 75 millions $ sur trois ans.