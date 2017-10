Un Nouvel An exotique en famille

Le chanteur Michaël s’envolera vers le Pérou à la fin du mois de décembre pour y défoncer la nouvelle année avec sa conjointe et leurs deux fils, Sam-Éloi et Tom-Éliot Girard.

« Les garçons grandissent et ils ont chacun leur vie. Mais on a réussi à bloquer un moment où on pouvait se rassembler et partir les quatre ensemble », raconte le chanteur, rencontré lundi lors de l’annonce du spectacle Noël une tradition en chanson, au Centre Bell.

Les Girard sont bien habitués des voyages hors des sentiers battus. Il y a deux ans, la famille avait effectué un voyage humanitaire de trois mois en Inde. Les vacances de luxe, très peu pour Michaël et ses proches.

« On voulait trouver une destination où on peut fréquenter le peuple, découvrir ses traditions et sa culture avec un simple sac à dos. Sam-Éloi et Tom-Éliot ne voulaient surtout pas se retrouver dans un tout-inclus où tout est parfait », ajoute-t-il.