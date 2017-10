Une bien drôle de campagne!

À force de ne pas vouloir trop parler de son futur projet de transport en commun, le maire Labeaume s’aventure sur de drôles de sujets depuis le début de la campagne électorale municipale.

Prenez, par exemple, ce qu’il s’est passé vendredi.

Quelle idée bizarre que celle de vouloir forcer Québecor à toujours opérer le stationnement du Centre Vidéotron comme s’il y avait 18 000 personnes à chaque événement !

Il est vrai que l’accès à l’amphithéâtre est souvent pénible à cause de la circulation dense, mais il y a une limite à dire n’importe quoi. On ne peut pas gérer toutes les soirées d’occupation de la même façon.

Je ne sais pas qui lui a conseillé de réagir ainsi aux critiques, mais cette proposition n’est pas crédible une seule minute.

Et elle est surtout insoutenable financièrement pour le gestionnaire.

Et je ne vous parle pas des problèmes de recrutement de la main-d’œuvre qui se font sentir partout en ville, on va les prendre où, tous ces employés ?

LES PARCS

Il y a aussi les nombreuses conférences de presse d’Équipe Labeaume sur l’aménagement de parcs, comme celle sur l’embellissement du boulevard Hamel.

Comprenons-nous bien, Hamel ne ressemblera jamais aux Champs-Élysées.

Bien qu’il soit tout à fait justifié de vouloir rendre la ville plus verte et encore plus belle, toutes ces annonces concernant des parcs auraient pu se fondre en une seule rencontre avec les médias.

Quand on étire la sauce, ça donne l’impression de vouloir « surfer » sur du superfciel pour éviter les débats importants.

LES « VRAIES AFFAIRES »

Mais la campagne est encore jeune. J’imagine que nous en viendrons bientôt à parler des « vraies affaires » comme le transport, l’emploi, les taxes et les infrastructures.

D’ailleurs, parmi les sujets oubliés de cette campagne, il y a celui du développement de l’aéroport Jean-Lesage. Bien hâte d’entendre les candidats la-dessus !